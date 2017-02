El Papa tampoco vendrá a la Argentina en 2018: "Las condiciones no se ven claras"

Desde el 2013, cuando se convirtió en Papa, todos los años se especula con la visita de Jorge Bergoglio a la Argentina. Pero nunca se concreta y las especulaciones en torno a los motivos suelen ser las mismas: año electoral, relación con el presidente de turno, la posibilidad de un conflicto social, la grieta, entre otros.

Una vez descartado el 2017 -electoral-, se creía que finalmente en 2018 no habría impedimentos para que Francisco hiciera la histórica visita. Pero un obispo chileno que estuvo reunido con el Sumo Pontífice en el marco de un encuentro con la Iglesia de Santiago, Galo Fernández, adelantó que por ahora el esperado viaje no será posible.

En un principio contó que la "trilogía" que le entusiasmaría realizar al Papa sería Argentina-Uruguay-Chile pero luego dio marcha atrás y explicó: "Empieza a darse cuenta de que las condiciones para ir, sobre todo a Argentina, todavía no se ven claras. Así que él mismo ha estado empezando a postular una nueva idea, que es armar un viaje Perú-Chile".

Las declaraciones de Fernández, reproducidas por el sitio oficial del Arzobispado de Santiago de Chile, también dan cuenta de que ir a Argentina, Chile y Uruguay podría ser "una ruta muy extensa".

La reunión entre los obispos chilenos y Francisco estuvo protagonizada por el Arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati junto a sus obispos auxiliares, monseñores Galo Fernández, Fernando Ramos, Jorge Concha y Pedro Ossandón.

Ezzati se mostró muy entusiasmado sobre una visita del Papa a Chile, independientemente de si la gira incluye otros países de Latinoamérica: "El Papa desea visitar Chile, el Papa desea confirmar la fe de la Iglesia de Chile y también rendir un homenaje de cercanía y de atención a todo el pueblo de Chile. Esperamos que eso sea posible el próximo año, en el cual Chile celebra el bicentenario de la independencia y a la Virgen del Carmen. No faltan motivos para que nos quiera visitar y nos quiera alentar en la fe y en la misión de la iglesia".

El año pasado el Papa les explicó en un video a los argentinos por qué se atrasó su visita.