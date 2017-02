Los gremios docentes rechazaron el 18% de aumento ofrecido por el Gobierno

Esta mañana se llevó a cabo la primera reunión de la mesa paritaria docente y con ello el inicio de las negociaciones para definir el incremento salarial de los educadores de la provincia. De la reunión participaron principalmente por el lado del gobierno el Ministro de Educación, Daniel Gutiérrez, y el Subsecretario de Hacienda, Ariel Luna, mientras que los seis gremios docentes, UDA, ATECA, SUTECA, SIDCA, SADOP Y ADUCA, estuvieron representados por sus secretarios generales quienes rechazaron el ofrecimiento del ejecutivo de un aumento que rondaría el 18%.

Respecto de este primer encuentro, el cual pasó a un cuarto intermedio para el próximo miércoles 1 de marzo, se expresó la Secretaria General de UDA, Nancy Agüero “ Fue mas de lo mismo, entramos con las manos vacías y nos vamos con las manos vacías. No ha cubierto las expectativas de nadie porque no hay respuesta a nada. Ellos (por le gobierno) tienen una realidad virtual y nosotros tenemos la realidad de las aulas, la realidad de la vida cotidiana, la de la pérdida del poder adquisitivo y aquí están las disparidades”.

Sobre el poco tiempo que resta para el inicio de clases y la importante diferencia existente entre el 18% de incremento que ofrece la provincia y el 40% que solicita la intersindical Agüero fue tajante “Yo hasta acá lo veo muy difícil al inicio del ciclo lectivo. Mas considerando el correlato que tiene la UDA con nación que ya está prácticamente determinado el no inicio del ciclo lectivo”.

Quien también se refirió al rechazo de la propuesta oficial fue el Secretario General de ATECA, Mario Sánchez quien declaró“Ellos mantienen la postura que había salido ya en los medios,másallá de que no había habido reuniones, cercano al 18% que llevaría al sueldo mínimo a $9.680. Si nos ponemos a ver eso el año pasado estaba en $8.500, es un incremento de $1.100 lo que es bastante pocopara las expectativas que se tienen en vista de todos los vaivenes que hubo económicos sociales”.

Uno de los pedidos realizados por los gremios que se agrupan en la intersindical docente, previo al llamado de apertura de la discusión paritaria, era que la Gobernadora designe un interlocutor diferente al Ministro Gutiérrez. “Nos vamos con una sensación de fracaso en el sentido de que se inicia la reunión presentando la ratificación del pedido que hemos hecho a la señora Gobernadora donde, entre otros puntos, estaba esto de que el Ministro no sea el interlocutor válido por la falta de credibilidad. Lo hemos presentado ahí en frente de él y no hubo respuestas a eso puntual” expresó el Secretario General de SUTECA, Juan Godoy. En cuanto a la respuesta de Gutiérrez a la solicitud de desplazarlo como interlocutor el gremialista sostuvo “Hemos pasado a un cuarto intermedio,más allá de que no acusó recibo de que no lo queremos como interlocutor”.