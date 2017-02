Preocupa la venta desmedida de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido

Según lo explicado por Romero, durante el fin de semana pasado se procedió a la clausura de un local comercial de zona céntrica por habilitar la venta de bebidas alcohólicas en los horarios no permitidos por la ordenanza municipal. Durante el anterior fin de semana fueron dos más los locales clausurados en avenidas principales.

“Vemos que continúa las venta de bebidas alcohólicas, lo que trae aparejado problemáticas que van más allá de la misma venta. La iniciativa de la ordenanza es evitar una serie de males mayores que se generan por el consumo de alcohol”, expresó Romero quien señaló que las ordenanza 6467 establece que desde las 23 hs. hasta las 08 del próximo día no se permite la venta de bebidas alcohólicas en kioscos de la ciudad, y en los boliches bailables solo la venta debe extenderse hasta las 05 AM.

En este sentido, contó que los controles fueron endureciéndose con el correr de los meses y se realizan diariamente, aunque se acentúan durante los fines de semana.



Costos

“Las multas fueron endureciéndose. La primera sanción va desde los 10.000 pesos y en la segunda desde los 20 mil y en la tercera 40 mil con el posible cierre definitivo del local”, subrayó Romero desde Inspección general.