El protagonista de "¿Y Candela? ¿Y la moto?", participante del nuevo "Cuestión de Peso"

Volvió Cuestión de Peso, uno de los programas más clásicos de la televisión en los últimos tiempos. Esta séptima temporada, emitida por El Trece, contará con 13 participantes, entre los que se encuentra el conductor del ciclo, Fabián Doman.



En el debut de esta nueva edición se presentaron a todos los participantes y al equipo de médicos y especialistas, encabezado por el Dr. Alberto Cormillot: el Dr. Adrián Cormillot, la Dra. Gabriela Fedele, la Licenciada en Piscología Valeria Luski, la Licenciada en Nutrición Romina Pereira y el Licenciado Sergio Verón. También hay un panel de famosos padrinos integrado por Juana Repetto, Pato Galván, Gonzalo Costa y la mujer del conductor, Macarena Rawson Paz.



En el debut del programa, uno de los participantes despertó la polémica en las redes. Se trata de José Luis Fernández, el protagonista del famoso video emitido hace ya varios años en el ciclo Policías en Acción, quien tras un accidente a bordo de su moto perdió la memoria a corto plazo y reiteraba sin parar las preguntas: "¿Y Candela? ¿Y la moto?"



Según su testimonio, se postuló para participar el certamen a pedido de su esposa. Sin embargo, despertó las críticas en las redes sociales porque pesa 83,9 kilos. "Pongan gente que lo precisa de verdad", comentó un usuario. "Que vaya quien lo necesita", escribió otro. De todas formas, él se comprometió a seguir las recomendaciones de los profesionales para mejorar su salud.



Pero eso no fue lo único que pasó en el primer programa. Otro de los momentos más emotivos tuvo que ver con Maxi Oliva, primer ganador del programa, cuando logró adelgazar 125 kilos. Sin embargo, tuvo una fuerte recaída y actualmente pesa 400 kilos y no puede moverse por sus propios medios: hace dos años que no salía de su casa. Por eso, Cuestión de Peso decidió darle una mano y realizaron un "salvataje".