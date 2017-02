Síndrome de Asperger: inteligencia y memoria superior a la de los demás

Al escuchar la palabra Asperger, la mayoría de las personas se queda con la incógnita de no saber a qué exactamente se refiere dicho término y sin lograr identificar el tipo de enfermedad o condición.



El desconocimiento y la falta de información son algunos de los principales factores que juegan en contra a la hora de lidiar con una persona que padece del Síndrome de Asperger, lo cual nos lleva a preguntarnos ¿por qué sabemos tan poco sobre este trastorno?¿De qué exactamente se trata?



Este y otros puntos serán debatidos en el Congreso de Asperger organizado por la asociación Asperger Paraguay, a realizarse este miércoles 22 de febrero en el auditorio de la Universidad Nacional de Asunción (UAA).



En charla con nuestra redacción, el Dr. Miguel Ángel Velázquez, médico neurocirujano, más conocido en el mundo de las redes sociales como Doctor Mime, explicó todos los detalles referentes a esta condición.



¿QUÉ ES EL ASPERGER?

El Síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo cerebral vinculado y que se vincula directamente con el relacionamiento social. Se estima que de 3 a 7 por cada 1.000 niños de 7 a 16 años lo padecen y tiene mayor incidencia en niños que niñas.



Las personas que tienen Asperger se diferencian de las demás en la socialización y la manera de procesar la información.



El Doctor Mime indica que el Asperger se clasifica dentro de las enfermedades del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y comparte aspectos en común con el autismo, pero la diferencia radica en que los pacientes que sufren de Asperger no tienen una dificultad notoria para procesar la información, su problema es más bien de relacionamiento.



“Muchos de los pacientes con Asperger tienen inteligencia y memoria superior a la de los demás. Tengo un paciente al que le fascinan las estadísticas de fútbol y se sabe de memoria todos los detalles, no pudo hacer escolaridad normal pero domina eso”, refirió.



La persona que sufre de esta condición tiene un aspecto normal, capacidad normal de inteligencia, así como habilidades especiales en áreas restringidas, pero con problemas para relacionarse con los demás y en ocasiones presentan comportamientos inadecuados.



Uno de los principales problemas para los pacientes con Asperger es la reacción ante el entorno, ya que son socialmente difíciles de tratar. “Ellos no conocen la ironía o el doble sentido, son fácilmente objetos de bullying, eso puede llevar a trastornos severos sociales”, mencionó el Doctor Mime.



Al Asperger también se lo conoce como “el síndrome de los genios” ya que varias figuras emblemáticas y con una gran capacidad intelectual lo padecieron. Isaac Newton, Albert Einstein, Steven Spielberg, Keanu Reeves, Tim Burton, Bill Gates, Sid Barret, Charles Darwin son algunos de los famosos pacientes con Asperger.



CARACTERÍSTICAS

Los niños con esta condición rechazan lugares muy expuestos o el contacto con mucha gente, además de reaccionar de manera negativa al ruido. Varios de los pacientes con Asperger tienen una rutina establecida, por ejemplo, para ordenar su ropa, sus juguetes o cualquier pertenencia, y que en caso de ser alterada hace que ellos empiecen a zapatear o moverse mal expresando su descontento.



¿POR QUÉ SE ORIGINA EL ASPERGER?

Hasta el momento se desconoce la causa exacta del Síndrome de Asperger, aunque el Doctor Mime refiere que probablemente pueda definirse como un factor genético.



Muchos especialistas coinciden en que el Asperger no es una enfermedad, sino más bien un trastorno y por lo tanto los pacientes deben ser tratados adecuadamente. “No me gusta llamarles enfermos, yo trato esto como una condición, aunque está evaluada como una enfermedad mental según el Manual de Enfermedades Mentales”, sostuvo.



El especialista asegura que estos pacientes son personas con las que uno puede tener una conversación normal e interesante, además de que no son violentos ni agresivos salvo que se vean alterados en su rutina frecuente o por el exceso de ruido.



¿CÓMO AYUDAR A PACIENTES CON ESTE SÍNDROME?

“Lo que tenemos que hacer como sociedad es darles organización, marcarles las rutinas y que no se salgan de esas rutinas, estimular su participación en grupos sociales sin exigirle mucho”, fue lo que recomendó el Doctor Mime.



El mismo recordó que los pacientes con Asperger no pueden participar de deportes colectivos, por ello hay que establecer métodos de trabajo acordes a su condición, además de trabajar en el lenguaje simbólico porque ellos no entienden los símbolos, las frases con doble sentido, las ironías y sarcasmos, etc.



¿CÓMO PERCATARSE QUE UN NIÑO SUFRE DE ASPERGER?

Descubrir que una persona padece del Síndrome de Asperger desde temprana edad es posible mediante una evaluación a la conducta del niño. Por ejemplo, en el relacionamiento con otros de sus pares a la hora de jugar, si tiene una rutina de la misma forma todo el tiempo, si manifiesta su contento de una forma muy exacerbada, ya sea saltando, gritando o haciendo palmas.



Otro de los síntomas en pacientes que sufren de esta condición es que tienen el llanto fácil, no toleran la frustración y no saben perder, además que al jugar con ciertos juguetes pueden llegar a tocarlos y observarlos pero sin jugar con ellos debido a que no le dan el mismo valor que otro niño.



El Doctor Mime comentó que los niños con Asperger también se caracterizan por ser muy sinceros y directos, no precisamente por una cuestión de mala educación o imprudencia, sino más bien porque no tienen la misma noción que los demás chicos.



¿CÓMO CONVIVIR CON UN CHICO CON ASPERGER?

Uno de los principales objetivos a los que apuntan los familiares de pacientes con Asperger es que se pueda erradicar cualquier tipo de discriminación, tratando de alcanzar una sociedad inclusiva.



Sobre este mismo punto, el Doctor Mime añade: “Hay que preparar el entorno para convivir con el chico, para que se integre lo más posible. El chico con Asperger puede convivir normalmente, pero hay que desarrollar un entorno que le sea favorable. El entorno debe estar preparado para el Asperger y no el Asperger para el entorno, en eso consiste hacer inclusive la sociedad, que sea más habitable para el chico”.



