Activos de origen marino podrían curar la celulitis

Bioesthetics, pionero en la región en ofrecer los mejores beneficios en medicina estética para lucir una piel espléndida, saludable y sin signos de envejecimiento, anuncia el lanzamiento de New Body, su propia línea de productos cosméticos para combatir la celulitis.

Con el envejecimiento se pierde el tono muscular y la elasticidad de la piel y los músculos se estiran por relajación. Así aparece la tan temida flacidez, sobre todo en abdomen, brazos, cola y piernas.

La celulitis se conoce científicamente como fibroedema evolutivo femenino y es una patología estética, fruto de alteraciones en los diferentes tejido adiposos y los sistemas de depuración venolinfáticos que llevan a la aparición de la “piel de naranja”

New Body se presenta con 2 productos: una espuma corporal que modela la silueta, tensa la piel y aumenta el tono muscular, gracias a su ingrediente activo obtenido por biotecnología de plancton marino, bajo conceptos y protocolo Blue Marine, comprometidos con la conservación del medio ambiente. Su exclusiva propiedad Actigym imita el efecto del ejercicio de resistencia, generando mayor liberación de adiponectina, aumentando el número y la actividad mitocondrial y llevando a una mayor cantidad de fibras musculares tipo L a los músculos posturales (tónicos o antigravedad).

Esta espuma se complementa con una Crema Exfoliante sedosa con extracto de mango y semillas naturales de guaraná, recomendada para remover las células muertas e impurezas, afinando el estrato córneo engrosado en las zonas de celulitis, blanco de una nutrición insuficiente.

Con el pulido aparecerá una piel muy suave y luminosa que permitirá una mayor penetración de los activos de la espuma y estimulará el recambio celular. El proceso culmina al lavar, retirar y secar cuidadosamente. Es recomendable utilizar el exfoliante sólo una vez por semana para conservar la integridad de la piel.

"Buscamos la manera de darle a nuestros clientes la posibilidad de continuar el tratamiento en su casa. Siempre nos consultaban qué productos les podíamos recomendar, y no encontrábamos el indicado. Entonces nos propusimos desarrollar un producto que sea de fácil aplicación, con activos específicos, y que siga potenciando los resultados logrados en consultorio con las tecnologías aplicadas. Es un nuevo camino en Bioesthetics y estamos transitándolo con excelentes respuestas de nuestros clientes." afirma Ricardo Ghigliazza, CEO de Bioesthetics.

Estos productos fueron desarrollados por los especialistas médicos de la institución y elaborados en prestigiosos laboratorios, asegurando una calidad superior y resultados más eficientes que cualquier otro producto similar existente.

Con New Body, el exclusivo Bioesthetics incursiona en el mundo de los productos de cosmética, ampliando su oferta y complementando sus tratamientos en gabinete para resultados más rápidos y eficaces.

Consultas: info@bioesthetics.com.ar

Más info en www.bioesthetics.com.ar