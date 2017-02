Acuerdan trabajos para avanzar con las cloacas Valle Viejo-FME

En ámbitos del Ministerio de Obras Públicas se realizó una importante reunión entre las distintas partes de involucradas en la obra de cloacas que se ejecuta en Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiu. En la misma se firmó un acta de compromiso sobre el plan de trabajo de reparación y finalización de la primera etapa de la mega obra y al mismo convenir cómo se llevará adelante la segunda etapa que ya cuenta con factibilidad de crédito.

El encuentro estuvo encabezado por el ministro Rubén Dusso; la Coordinadora Técnica y Ambiental de Norte Grande del Ministerio de Planificación Federal, Evangelina Garavento; el presidente de Agua Catamarca Sapem, Alberto Natella; intendente de Valle Viejo, Gustavo Roque Jalile. Además representantes técnicos de la UTE Coarco-Industrial y Construcción; del Inspección UTE Cointec-Hysa, entre otros.

Dusso destaco que el objetivo del encuentro – que duro más de tres horas- fue aunar criterios para que la obra que está en construcción finalice lo más pronto posible. “Hemos buscado acordar entre los actores que intervienen que los trabajos se concreten. Cada uno tiene su punto de vista pero todos coincidimos que la obra se tiene que terminar, que es necesaria y se deben cumplir con todos los requisitos”, subrayó.

Explicó que el contrato de la primera etapa no está cerrado por lo tanto la empresa debe reparar todo lo que tenga que ser reparado y avanzar hasta terminar la misma.

“Lo más importante no es solamente lo que estamos haciendo sino lo que vamos hacer en la segunda parte que tiene factibilidad el crédito. Estamos pactando con nación las cosas que no deben faltar en la segunda etapa”, afirmó el ministro Dusso

Detalló que para la segunda etapa la documentación estaría aprobada para finales de marzo y de allí dependerá de nación cuando llame a licitación pero “estando todos los actores interesados de acuerdo es más fácil”.

En tanto la Coordinadora Técnica del Norte Grande calificó de altamente productivo al encuentro donde se acordaron todos los puntos pendientes sobre cuestiones técnicas y contractuales para darle continuidad a los trabajos. “El sentimiento que tuvimos todos es que fue una reunión productiva porque todos las partes quieren que la obra se finalice de la mejor forma”, dijo Evangelina Garavento.

La funcionaria dijo que el objetivo es que de ahora en más haya dialogo abierto entre las partes: “En la reunión subraye a los presentes que no nos sirve un trabajo dislocado sino un trabajo en conjunto entre todos inspección, empresa contratista, provincia y nación”, concluyó.