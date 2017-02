Se mantiene aún sin aparecer Miguel Silva

Aseguran que todos los días realizan la búsqueda por sus propios medios, pero que hasta el momento no pudieron tener datos certeros.

Por disposición del fiscal en turno Mauricio Navarro Foressi, personal de Investigaciones y otras fuerzas especiales de la Policía de la Provincia realizaron rastrillajes en localidades cercanas a la ciudad Capital.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no existían datos sobre la ubicación del hombre, quien trabajaba en un reconocido bar céntrico de la ciudad Capital y con su extravío generó la preocupación de sus ex compañeros de trabajo.