Corpacci inauguró el puente sobre el río Santa Cruz

La Gobernadora Lucía Corpacci inauguró esta tarde el puente sobre río Santa Cruz, en la localidad de Huaycama (Valle Viejo). Estuvieron presentes el ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso; los concejales Walter Figueroa, Verónica Díaz y Daniel Nieva, la senadora Inés Blas, los diputados Augusto Barros y Armando López Rodríguez y el senador Hugo Corpacci.

Un buen marco de público acompañó a la primera mandataria para hacer realidad una promesa asumida con los vecinos que esperaron más de 50 años para tener un puente que una las localidades de Santa Cruz y Huaycama

"Para mí es una enorme alegría poder estar inaugurando este puente, que fue solicitado por ustedes como una demanda justa, porque es verdad que cada vez que crecía el río ustedes quedaban aislados, el colectivo no podía pasar... tenían problemas serios", señaló la mandataria.

"Sinceramente, cuando uno gobierna una provincia, las demandas son en todos lados, y lógicamente a cada uno de ustedes le parece que la propia es la más importante de todas", observó para recordar que "uno va tratando de cumplir poco a poco, y tratando de que en cada localidad y en cada departamento se haga una obra que les vaya quedando".

"Cuando tomamos la decisión de hacer este puente y utilizar uno de ferrocarril que estaba abandonado... como siempre hay gente que pone palos en la rueda pero lo cierto es que hoy el puente está y pueden transitar y no van a quedar más aislados", señaló.

Comentó posteriormente que "ocurrió de la misma manera, quiero decirle a los vecinos de Valle Viejo, que con las cloacas. Porque la obra de las cloacas en Valle Viejo tal vez haya sido la obra más importante que se hizo en la Provincia en cuanto al costo, al impacto social y al impacto en salud", y consideró que "si no hubieran cuestionado tanto hoy la obra estaría terminada".

"La cuestionaron y se resolvió todo bien, porque la obra es lo que tenía que ser, porque les quiero decir que hacer una obra de cloacas como esa no es cavar una zanja y poner un caño. El corazón de la obra es la planta de tratamiento que está en Antapoca. Vayan a verla algún día para que vean lo que significa", sostuvo.

Lucía apuntó que "la empezamos con el Gobierno nacional anterior, después vinieron los funcionarios del Gobierno actual, que la vieron, la supervisaron y dieron el visto bueno. Si Dios quiere en unos meses se va a licitar la otra etapa para las conexiones que faltan tanto en Valle Viejo como en Fray Mamerto Esquiú".

Por ello pidió que "cuando hagamos una obra, no importa cuál sea el Gobierno que la haga, tiremos todos juntos para que la obra se termine, en vez de estar siempre criticando".

El puente

Las fuertes crecidas del río, en el año 2015, destruyeron el vado de hormigón armado que comunicaba las localidades de Santa Cruz y Huaycama, quedando totalmente aisladas, ya que este cruce es el principal camino de comunicación con el valle central.

Ante esta situación, el Ministerio de Obras Públicas se decidió el traslado por el traslado y colocación de un puente metálico perteneciente a la red ferroviaria General Belgrano, el cual se encontraba sin uso en la localidad de Huillapima, departamento Capayán.

La obra, de gran complejidad, consistió en diseñar una estructura de estribos que permita soportar el peso propio del puente y de las cargas actuantes del mismo sin sufrir deformaciones o asentamientos. Además, los estribos no debían sufrir erosiones por el río, ya que su función es asegurar la contención y estabilizar los terraplenes de acceso.

El puente instalado tiene una luz entre ejes de apoyo de 30.70m y estructuralmente se encontraba deteriorado, por el paso del tiempo, la falta de conservación por el abandono, los agentes climáticos y por una acción delictiva de desmantelamiento de algunas de sus partes. Esto se restituyó completamente, restaurando y reforzando su estructura, y se reestructuró para el tránsito de vehículos livianos y semi livianos, lo que implicó el uso de materiales especiales y mano de obra especializada.

El proyecto involucró a todas las obras conexas necesarias para lograr la terminación del puente sobre el río Santa Cruz, e incluye aspectos estructurales, estéticos y de accesibilidad. Además involucra los elementos estructurales para la defensa de los estribos en los extremos del puente y elementos necesarios que dotan de seguridad en el tránsito. Cuenta con señalización vertical, barandas camineras, baranda metálica en el puente, iluminación del puente y sus accesos, demarcación horizontal s/carpeta de rodamiento y pintura, entre otros.