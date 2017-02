Carlos Baute está en Catamarca

El cantante venezolano arribó hoy a Catamarca y dio una conferencia de prensa, en el marco de la presentación del festival “Fray de Mil Canciones”, a realizarse esta noche en el club Las Pirquitas y organizado por la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú . Junto al Director de Turismo, Jesús Carrizo, Director de Cultura, Néstor Pacheco, y la Secretaria de Acción Social, Alejandrina Salado, dieron la bienvenida al reconocido artista.

Carrizo fue el encargado de presentar a Baute y comentó que dicho artista otorga la categoría internacional al evento, espectáculo merecido por los catamarqueños, la gente de Fray Mamerto Esquiú y la gente que apuesta por el departamento.

Por su parte, Baute explicó su recorrido por el departamento Capital y sus ganas de conocer el departamento Fray Mamerto Esquiú. A su vez, manifestó: “Estoy muy contento y las expectativas que tengo es que la gente la pase bien, que se olviden de los problemas, que para eso estamos en la música, para entretenerles, que la pasen bien y se diviertan. Decirles a las chicas que vayan con zapatos bajitos, porque mi show es para bailar. Si bailan con zapatos altos, vale. Pero mejor bajitos para que no se cansen”

Repertorio

En relación a su repertorio para esta noche, que dura una hora y media, comentó que “son canciones, algunas de ellas muy antiguas, que acá tal vez no son conocidas, que las conocen solo mis fans. Pero hoy en día con el mundo digital canto canciones que jamás se escucharon en Argentina y las conocen”. Asimismo aseguró que cantará los nuevos singles: “Perdimos el control”, “Amor y dolor” y el nuevo sencillo “Ando buscando”.

El artista se encuentra hace más de un mes de gira por el país, pero mañana emprende su regreso a España por compromisos de trabajo y para ver a su hijo de 7 meses. Sobre ello bromeó diciendo que necesita que su hijo lo reconozca. Pero no se alejará mucho tiempo de Argentina, debido a que el 6 de marzo regresa para hacer 5 conciertos en 9 días por diferentes provincias.

Cuando se le consultó sobre lo que significa recorrer el país y conocer provincias como Catamarca, Baute afirmó: “Estar en Catamarca y hacer estos conciertos es muy lindo porque me acerca al país, al pueblo y conozco su cultura”. En relación al público argentino dijo que es pasional como el futbol. Todos los cantantes soñamos con un público que sea como el de Argentina”.

Hacer singles

En cuanto a sus próximos pasos, comentó que en el mes de mayo o junio saca su nuevo single. Bromeó sobre que está haciendo el proceso al revés, como se hacía antes. “Yo me acuerdo que se sacaban unos LP chiquititos, que eran de una canción. Iban canción por canción y luego lanzaban el disco”. Sobre su proceso afirmó: “Estoy muy contento con esta fórmula de hacer singles, de hacer canción por canción, porque tengo más tiempo de componerla, de hacer versiones, “Ando Buscando” tiene alrededor de 13 versiones. Entonces sale con mucha fuerza y muy claro lo que yo quiero”.

En el mes de octubre saca su próximo disco y comentó que lleva cuatro años sin sacar uno. Sobre el mismo explicó: “Es un disco urbano, hay bachata, hay canciones con pop urbano, porque creo en el totalmente y me gusta. Es la música que yo escuchaba de adolescente y ahora estoy produciendo y haciendo”. Asimismo, aseguró que tiene una sorpresa de un dúo con un artista argentino.

Para componer se inspira de una bendición, “salen cosas que yo no tengo en la cabeza”. También lo hace a partir de frases, como dos de ellas que escuchó en Argentina y que utilizará en dos canciones.

Al ser consultado por sus influencias, comentó que escucha de todo, desde Coldplay, Daddy Yankee a Juan Luis Guerra. También que le encanta la cumbia argentina, porque tiene una sabrosura espectacular.

Finamente, el Director de Turismo le comentó de la expectativa de la familia catamarqueña por su show de esta noche. Fue una acción para prestigiar al departamento Fray Mamerto Esquiú y a “Fray de Mil Canciones”. Ante ello, Baute quedó sorprendido, agradeció y expresó: ¡Vamos Catamarca!



Para cerrar la conferencia, les dejó un mensaje a sus fans: “Hoy vamos a estar dándolo todo. Chicas espero que se diviertan y chicos también, que vayan porque seguro que hay muchas solteras”.