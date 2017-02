Nuevas autoridades en el Hospital San Juan

El titular de la cartera sanitaria, Dr. Ramón Figueroa Castellanos puso en funciones a la nueva directora General del Hospital San Juan Bautista, Silvia López; al director Asistente Lisandro Javier Arcuri; a la directora de Administración María Victoria Iriarte; al director de manteamiento Darío Díaz y la directora de Recupero de Gastos Nora Matach.

“Nuestro desafío está en mejorar los procesos, en que la gente reciba la atención que merece, por la cual nos pagan a todos. Tendremos que saber cuáles son las estrategias. Necesitamos otra mirada, tenemos que cambiar muchas cosas, porque la gente no está conforme, no recibe la atención que merece. ¿Cómo? No lo sé, es un gran desafío, pero tenemos algunas ideas para modificar esta realidad que hoy vive el paciente, y que hace que injustamente se desconozcan las cosas que realmente surgen extraordinariamente bien en este hospital”, manifestó la nueva directora del Hospital durante su discurso.

Por su parte, el ministro Figueroa Castellanos destacó la importancia de los conceptos vertidos por la flamante directora vinculados a la necesidad de transitar otro camino que permita impulsar nuevos cambios. “Es importante que entre todos transitemos otro camino, que tenga que ver con los concursos, con las licitaciones públicas, pero fundamentalmente que tenga que ver con la transparencia, con los premios y castigos. Tenemos que tener un sistema que vaya compensando y que a los que más hicieron, no hoy, sino durante toda una historia de vida, por lo tanto el desafío nuestro será entrar en este tipo de sistemas que le ponga equidad y justicia”, expresó.

Finalmente, se procedió a la entrega de los decretos de designación las nuevas autoridades del Hospital San Juan Bautista, instrumento legal rubricado por la Gobernadora de la provincia. Lucia Corpacci y el Ministro de Salud Ramón Figueroa Castellanos.