Macri se reunió con jubilados y evitó hablar del recorte al aumento

"Una sociedad que no es agradecida con sus abuelos, que no reconoce el trabajo que han hecho, es una sociedad que no tiene futuro", afirmó Macri al destacar el programa de reparación histórica a través del cual el Estado comenzó a pagar a quienes tenían reclamos por sus liquidaciones.



Macri se mostró junto al director de la Anses, Emilio Basavilbaso, quien hoy, tras la polémica, negó que haya pensado en renunciar y admitió el "error" en cuanto al cambio en la fórmula para calcular las jubilaciones.



"Estoy muy contento por haber podido terminar con una estafa que llevaba más de 50 años con esta ley de reparación histórica. Ya se hizo justicia con un millón de jubilados y vamos a sumar a un millón más", afirmó el Presidente. Y agregó: "Con la reparación histórica estamos haciendo lo que era justo, como corresponde, sin juicios interminables con especulaciones no llegarán a cóbralos".



Asimismo, resaltó que "el último índice va por encima de la inflación". Macri no hizo mención a la polémica producto de la decisión de cambiar la fórmula para calcular los aumentos jubilatorios según la ley de movilidad, luego de que ayer debió salir en conferencia de prensa a informar que se había decidido anular esa modificación.



Este "reajuste" en el cálculo respecto a la fórmula hacía que el aumento se fije en 12,65% en lugar de 12,96%. La jubilación mínima quedaba en $ 6377 en lugar de $ 6394. Finalmente, tras la lluvia de críticas surgidas desde la oposición, e incluso desde el propio oficialismo, el Gobierno dio marcha atrás.



Por último, Macri se quejó de que "todavía hay mucha gente que se opone al cambio, que pone palos en la rueda".



Fuente: Ámbito