La Unca lanza dos nuevas carreras en Belén

Con un inicio de actividades previsto para fines de marzo, el Ciclo Básico de la licenciatura en Patrimonio Cultural y el Ciclo de Complementación Curricular de la licenciatura en Letras marcan el avance del Plan de Territorialización implementado por la UNCA y canalizado a través de la gestión de los municipios del interior catamarqueño. El rector de la UNCA y el intendente de Belén coincidieron en la necesidad de llevar la educación superior a cada rincón de nuestra provincia para brindar más oportunidades de progreso a sus jóvenes.

“Queremos que la Universidad sea tierra fértil para todos los catamarqueños y no lo vamos a lograr si no tenemos presencia en el interior.” Así se expresaba el rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Ing. Flavio Fama ante el auditorio que se convocó en la Hostería de Belén. Allí se efectuó la firma del Convenio de Colaboración Recíproca por el cual se implementa el CCC en Letras (dictado por la facultad de Humanidades) y se reafirmó el convenio firmado el año pasado por el Ciclo Básico de la licenciatura en Patrimonio Cultural (dictada por la Escuela de Arqueología). En este tipo de convenios se acuerda también la colaboración mutua en materia de capacitación laboral y transferencia tecnológica.

El intendente de Belén, Daniel Ríos, se mostró muy emocionado por este nuevo paso adelante para su departamento. “Es un poco difícil explicar esta sensación. Cuando hay jóvenes que han soñado estudiar algo y por ahí la cuestión económica ha puesto una barrera a este sueño, uno piensa de esta manera…” (Ríos hace una pausa y otorga más énfasis a su reflexión) “Para mí es una sensación agradable y me llena el alma de gozo y de felicidad poder contribuir a que esas barreras se vayan abriendo”.