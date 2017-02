AFA: Un nuevo conflicto hace que no arranque el fútbol

Esta mañana se reunieron una vez más en la Asociación del Fútbol argentino, los delegados de los clubes. Allí se desayunaron con la noticia que Fifa no autorizó el nuevo estatuto de AFA. La misma consiste en que haya 22 representantes de primera división y 19 del ascenso y 6 de grupo de interés. Así se cambia lo acordado por Afa, de 23 de primera, 21 de ascenso y 3 de Interés.

De esta manera el ente madre del fútbol mundial, pone sus condiciones para que vuelva a rodar la pelota en nuestro país. Por otro lado también acordó que que las elecciones se deben realizar después de por lo menos 45 días de la Asamblea anunciada para el viernes 24 de febrero. Esto es debido a que se deben investigar la integridad de los candidatos.

Con lo que respecta a los clubes de ascenso, la decisión no cayó muy bien y amenazan con no presentarse a la Asamblea. Por su parte, el lunes llegarían autoridades de la Fifa para comunicar la situación del nuevo estatuto.

Así cuando todo parecía llegar a buen puerto, una vez más la fecha del 3 de marzo parece muy lejano. Esto sería un puntapié inicial para que de una vez por todas se hagan bien las cosas en el fútbol argentino