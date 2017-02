“Jalile manifestó voluntad de pagar a los empleados del CD de Valle Viejo”

El presidente del Concejo de Deliberante del municipio de Valle Viejo, el concejal Daniel Nieva en dialogo con La Unión digital dijo que recibió esta mañana a representantes de los empleados del CD y que el encuentro finalizó en buenos términos.

El edil confirmó que los empleados entregaron un petitorio que será elevado al intendente Gustavo Roque Jalile (FCyS). Si bien, Nieva no se explayo sobre los puntos del escrito dijo que los mismos responde al reclamo que ya venían realizando los empleados por el incumplimiento de pago del 15% de incremento que había sido otorgado y consensuado con el Ejecutivo comunal el año pasado y que hasta la fecha no se hizo efectivo.

A su vez, el presidente del CD chacarero afirmó que existe voluntad por parte del Ejecutivo municipal de cumplir con este compromiso salarial y que a más tardar a mitad de la semana que viene podría estar abonándose el porcentaje que se adeuda del incremento salarial. “Me comunique telefónicamente con el Intendente y me manifestó la voluntad de cumplir con el pago que el porcentaje del aumento que está pendiente. Estimó que en el transcurso de la semana que viene ya estaría en condiciones de cumplir y hacer efectivo el pago”, declaró Nieva.

Cabe recordar que días atrás los empleados del Cuerpo deliberativo municipal decidieron tomar el edificio en reclamo por el incumplimiento del porcentual del incremento salarial acordado en 2016.