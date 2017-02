Iniciaron los controles en fruterías y verdulerías ambulantes de la ciudad

En este caso, Ana Salcedo a cargo de la administración de Bromatología del municipio capitalino aseguró que se mantienen desde ayer inspeccionando para garantizar que se cumplan todas las condiciones que merecen mantener un puesto ambulante de frutas y verduras. Por lo que luego de las correspondientes notificaciones, bromatología concreta las visitas, y en caso de que no se cumpla con los requerimientos, se labrarán actas de infracción y en consecuencia, hasta que el propietario del puesto ambulante no revierta la causa, desde bromatología se notificará a los superiores para que se tomen otras medidas con el infractor.

“Días pasados se realizó la notificación de visitas y los requisitos. Una de las cosas es la protección al sol y mantener tachos de residuos e indumentaria correspondiente. En caso de que no se cumpla, se labrarán las actas de infracción y si esta persona no revierte esta situación se informará a los superiores para tomar otras medidas”, expresó la Administradora Salcedo.



Por otro lado la licenciada puntualizó en los puestos habilitados y recomendó al consumidor mantener de todas maneras los cuidados necesarios al momento de realizar las compras.

“Se recomienda a la gente tener cuidado al momento de realizar la compra. Uno de los puntos que vemos es el del lavado de manos, estos puestos no cuentan con agua corriente como para lavado de manos e higiene, aunque se les pide, consideren tachos para mantener, en cierta medida la higiene”, subrayó.