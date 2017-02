Caso Luz: ella se quedó bien en la fiesta, yo no la obligue a nada

El adolescente de 17 años de edad, de quien por razones obvias se reservan sus datos personales, con La Unión en exclusiva, su versión sobre el caso Luz Villafañe quien, según la denuncia formulada por su madre Jaquelin Quevedo, este adolescente la empastillo y abuso sexualmente de ella, lo que desencadenó -siempre según la denuncia de la madre- en que Luz se quitará la vida en su casa del Barrio Altos de Choya.

Através de la red social Facebook, el jovencito se contacto con este diario y recordó con detalles lo ocurrido aquella madrugada del 12 de noviembre del año pasado, cuando coincidieron con Luz en una fiesta de cumpleaños, de otro adolescente. Manifestándo estar tranquilo y apoyado por sus padres, quienes se mostraron preocupados y afligidos por la situación que atraviesa su hijo, a quien "difamaron" y "amenazaron" por las redes sociales-según lo comentaron- el jovencito relató que esa noche fue a la fiesta como muchos chicos. Allí, la encontré a Luz - soy amigo de su hermano Fisura- y salimos de la fiesta. Estuvimos un rato a fuera de la fiesta porque los dos queriamos, yo no la obligue a nada y, después volvimos como a las 4:30 de la madrugada, pero no nos dejaban entrar. El hombre, dueño de la casa, me vio llegar con Luz a la fiesta y nos dijo que no nos dejaría pasar, porque anteriormente nos había dicho que quien saliera no volvia a entrar, continuo, en eso vino hasta la puerta un primo del chico que cumplia años y le dijo a Luz , vos podes entrar pero él -señalándome- no. Entonces, ella entró y yo me fui a mi casa. Son testigos de que yo deje bien a Luz en la fiesta, el dueño de la casa y el primo del chico que cumplia años, ellos me vieron cuando llegue con Luz y que yo me fui y ella se quedó. Hasta ese momento ella estaba bien. Me vine a dormir a mi casa y a la noche después de atender el lavadero, donde trabajo, me fui a la casa de mi abuela que vive en el Alto de Choya y ahí; me entere lo que le había pasado, que se había suicidado. Estoy tranquilo porque se que no hice nada, yo no la obligue a nada. Al otro dia que Luz se murió estuve con su hermano al que le dicen "Fisura" porque es o eramos amigos ya no se. El me dijo que sabía quien le había dado las pastillas a su hermana en Villa Cubas y que su papá; le había pegado a Luz. Después una amiga de Luz que ni siquiera estuvo en la fiesta fue quien empezo a decir que yo era quien había violado y golpeado a Luz, nada que ver. Hay testigos de que yo la deje bien en la fiesta y hasta el propio hermano me dijo que sabía quien le había dado las pastillas. Pero ahora, me acusan a mi de todo y me amenazan por el Facebook. Su mamá por otra parte, contó que esta triste y preocupada como madre por la situación que atraviesa su hijo al igual que su esposo. No sabemos que hacer, a donde recurrir, pero sino hemos salido hasta ahora hablar con los diarios -está es la primera vez- fue porque él -su hijo- nos dijo que no lo hicieramos que él esta tranquilo porque no hizo nada y que cuando la policía o la justicia lo llame se va a presentar y va a contar toda la verdad. "Estoy preocupada como mamá porque ahora los chicos toman cada decisión y a mi hijo lo están acusando de algo muy grave. El se queda al cuidado de mis otros hijos que son mas chicos y nunca tuve ninguna queja. Me asusta, porque me contaron que cada vez que llevan al hermano de esta chica fallecida al ex Humaraya, porque supuestamente se intóxica, grita que se va a matar pero que se va a llevar a mi hijo con él. Lo nombra a cada rato y amenaza con matarlo. Puedo entender el dolor de esa madre pero mi hijo no es el responsable. A veces tengo miedo que vengan y le hagan algo a él o a los chicos. Pidó que se sepa la verdad de lo que paso con esa nena y que dejen tranquilo a mi hijo y mi familia", concluyó.