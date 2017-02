Luz de Justicia en Capital

Entre 100 y 150 personas, en su mayoría adolescentes amigos de Luz Villafañe, se dieron cita ayer a las 19:00 horas en la puerta del hospital de Niños Eva Perón para iniciar la marcha en pedido de justicia por el suicidio de la niña. Acompañados de pancartas que rezaban la leyenda "Justicia por Luz" y panfletos con el rostro de la niña, los manifestantes marcharon por distintas calles de la ciudad. Encabezada por Jaqueline Quevedo, madre de Luz, los manifestantes se desplazaron por Avenida Virgen del Valle hasta el Ministerio de Salud, en calle Chacabuco entre Ayacucho y Caseros. Allí los manifestantes se detuvieron por algunos minutos y al grito de Justicia, algunas de las personas que marchaban ingresaron al hool y con aerosoles negros pintaron leyenda tales como "Ministerio de salud Femicida". El momento más tenso de la marcha se vivió cuando al encontrarse frente al edificio del Ministerio, el hermano de Luz apodado "Fisura" se salió de la columna de manifestantes y pateo la puerta de vidrio del Ministerio con la intención de romperla, pero no lo logro y el hecho no paso a mayores.

Seguidamente, los manifestantes continuaron la marcha hasta el edificio del Juzgado de Menores, donde había una guardia de efectivos policiales de manera preventiva, donde también realizaron algunas pintadas en la vereda. Algunos cánticos entonados para contra el personal policial, fueron reprochados por algunos manifestantes puesto que nada tenía que ver con el reclamo. La columna humana camino hasta la plaza 25 de Mayo, más precisamente a la plazoleta de la bandera donde concluyo con la alocución de la madre de Luz. Jaquelin acompañada de su hijo, volvió a ir contra la Dra. Bollada quien asistió a Luz en el hospital y le "reclamo" el porque no la dejo internada 24 horas. También hizo mención al sumariante quien no le quiso tomar la denuncia, responsabilizándolo de la decisión de su hija.

Amarillismo nacional

El caso de Luz llego a los medios nacionales y ayer el canal Telefe de Buenos Aires arribo a la provincia para cubrir la marcha. En todo momento, encarando el hecho como un "segundo" caso María Soledad Morales, Catamarca fue llevada nuevamente a la televisión nacional por un hecho desagradable como el suicidio de Luz. Digitalizando toda la marcha, el canal de Buenos Aires marco cuando, como y donde los manifestante podían detener el recorrido y pedir Justicia, al punto tal que la marcha que estaba prevista para las 19:00 inició una hora más tarde, ya que el noticiero central del canal de Buenos Aires, iniciaba a las 20:00 horas.

Cabe recordar que en la mañana de hoy, la abogada de la familia de Jaqueline Quevedo, se constituyo como parte en la causa que investigan el juez de Menores y el Fiscal de Instrucción N 6.