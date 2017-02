Voley: Fayola: “Tenemos un sueño y vamos a ir en busca del ascenso”

El equipo chacarero está en lo más alto del torneo y no es casualidad, es a base del nivel de sus jugadores. Uno de ellos es el venezolano Ronald Fayola, quién fue el goleador del partido ante La Matanza. En dialogo con La Unión, Fayola dijo: “Estamos más tranquilos, cerramos un gran weekend, ahora hay que ir a San Juan y tratar de defender la punta”.

Sobre el rival del domingo, La Matanza, el venezolano expresó: “En el segundo set se notó la diferencia, ellos fueron muy duros. Perdieron el set por una razón que no fue deportiva, para la suerte de nosotros. Luego supimos cerrar el partido, hay que ajustar los detalles que nos está fastidiando para no volver a cometer errores”.

Con relación al próximo weekend, Ateneo visitará a su escolta UVT, declaró: “Cuando comenzó la Liga tuvimos una derrota contra ellos, mostraron cosas muy interesantes. Tienen jugadores de nivel, pero nosotros sabemos lo que podemos dar, hay que ir a buscar la victoria”.

Por último señaló: “Tenemos un sueño y vamos en ir en busca del ascenso a la Liga A2”.