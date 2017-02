“Hay una consecuencia política el Estado no actúo y Luz se suicido”

A horas de realizarse la marcha organizada por la madre de Luz Villafañe, la niña que en noviembre del año pasado se ahorcó en el fondo de su casa, luego de ser supuestamente drogada y abusada luego de deambular desde las tres de la tarde que salió de la casa de su abuelo hasta que retorno a las 7:00 de la mañana del día siguiente, y, ante los rumores de una politización del caso, este diario dialógalo con la abogada de la familia, Dra. Andrea Morales quien manifestó al respeto; “hay una consecuencia política porque hay una responsabilidad del Estado. Un médico que tiene una función y falló, no deja de ser político. Siempre hay gente en este tipo de casos que buscan un aprovechamiento partidario, desvirtuando el tema”.

Situación que se ve reflejada en los muros de la red social Facebook de los distintos usuarios que acompañan la marcha, con fotos y/o comentarios donde se puede advertir un claro “operativo” político.

En la mañana de hoy, en la fiscal de Instrucción N 6 a cargo del fiscal Marcelo Sago –quien investiga las denuncias penales en contra del Hospital de Niños Eva Perón y del Sumariante Judicial- la abogada presento la documentación pertinente para introducirse en el proceso como Parte; “el juez ahora tiene tres días para resolver y así poder acceder al expendiente donde vamos a conocer que es lo que sucedió, como se actuó hasta ahora. Lo que sabemos es el resultado de la autopsia que en diciembre el fiscal le informo a Jaquelin –madre de Luz- y ella me lo contó donde se hablo de lesiones compatible con abuso sexual y el hallazgo de pastillas en las viseras del cuerpo de Luz”, expreso. Al respeto, consultada sobre si la autopsia especificaba el tiempo de las lesiones y el tiempo de ingesta de las pastillas, la letrada un tanto molesta por el “detalle” según ella definió a la consulta periodística, respondió “que el caso es claro, no hay mucho que entender e ir tan a fondo. La indiferencia que existió a una mamá que estuvo buscando desesperadamente a su hija, a quien habían visto empastillada y bebiendo vino, acudió a las autoridades del Estado para que la acompañen, cuando fue a la unidad judicial, y paso por un sistema de salud para que la ayuden, sale del hospital y a las horas se quita la vida”. “No hay mucho que entender e ir tan a fondo” reiteró.

Protocolo

En relación a la no realización del protocolo de abuso sexual, que origino la denuncia en contra del hospital, la abogada de la familia explicó que “Luz ingreso con evidentes signos de haber sido abusada y empastillada y sin embargo le dijeron que la llevaran a la casa. Los agentes –en referencia al personal del hospital en este caso- saben que si hay una sospecha de abuso sexual , tienen que resguardar, contener y denunciar el hecho sobre todo si se trata de una niña, pero no lo hicieron”.

Consultada sobre si la madre de Luz podría haber realizado la denuncia en la Unidad Judicial, como sucede en algunos hechos, para así con la intervención de un fiscal obligar a los médicos a practicar el protocolo, la abogada respondió “Si podría la mamá haber hecho la denuncia para que obligaran al hospital a realizar el protocolo”, pero no la hizo.

“La Justicia tomo conocimiento de lo que le había pasado a Luz recién al día siguiente, a las 5.50 cuando la madre, en medio del velatorio de Luz, se presentó a realizar la denuncia”.

¿Femicidio?

En cuanto al calificante que las ONG que participan de la marcha le dieron al caso, el que se refleja en los aviso de invitación “Ni un femicidio de estado más”, la abogada Morales explicó que el caso de Luz es un femicidio porque una chica de 13 años víctima de un abuso, ingirió pastillas e ingreso a un hospital público con su madre y horas después se quitó la vida”.