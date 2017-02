Valle Viejo podría quedarse sin Sistema Educativo Municipal

Esta mañana el Ministro de Educación, Daniel Gutiérrez, recibió al Intendente de Valle Viejo, Gustavo Jalile, y a parte de su gabinete para analizar la situación del Sistema Educativo Municipal (SEM) del municipio chacarero.

El Secretario de Gobierno de la comuna, Alejandro Jalile, informó que en la reunión se explicó al Ministro la urgencia financiera que tiene el Sistema Educativo del departamento. “Necesitamos definir si se va a incrementar o no el 30% los recursos del Fondo de Financiamiento Educativo. Si esto fuera así estaríamos solucionando, en principio, el tema financiero de los sueldos de los docentes municipales. Quedaría simplemente, que es una gran cuestión que depende también del marco de la provincia, el incremento que se dé a partir de mayo o cuando se defina y el tema del aguinaldo. Pero para poder llegar a esa discusión nosotros tenemos que tener solucionado el tema de los pagos mensuales de salarios docentes” sostuvo Jalile.

Respecto de cuál fue la respuesta del Ministro Gutiérrez al pedido del municipio, el Secretario de Gobierno comentó “Se comprometió directamente a gestionar…Se ha comprometido seriamente a poner de su parte, como lo ha hecho el año pasado, que es lo que permitió llegar a fin de año sin sobresaltos. Así que confiamos en una solución sino la semana que viene se estaría definiendo la continuidad o no de nuestro sistema”.

Sobre la decisión de no continuar con el SEM si no se obtiene una respuesta favorable al pedido de incremento del 30% del Fondo de Financiamiento Educativo Jalile sentenció “Es una decisión obligada. Porque la falta de financiamiento hace imposible la continuidad de un servicio que no se puede pagar”.