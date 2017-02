Temen que la marcha por el suicidio de Luz tenga de fondo ribetes politicos

Durante las últimas horas hallegados a los organizadores de la marcha para pedir justicia por el suicidio de Luz Villafañe -el 12 de febrero se cumplieron tres meses- dejaron trascender la invitación realizada a doña Ada Morales, madre de María Soledad. Quien, según las mismas fuentes, no habría aceptado la invitación, pero no se brindaron mayores detalles al respetado. Sin embargo, trascendidos dieron cuenta que la ausencia de doña Ada sería por la politización que se le intenta dar al caso, "plantando" similitudes con el caso María Soledad; situación que también estaría siendo mirada de muy cerca por algunos entes de gobierno. Es por ello, que advierten que detrás del reclamo por el suicidio de la niña pueden haber intereses politicos, lo que se advierte claramente en los portales de las redes sociales de algunos de los organizadores de la marcha.

Cabe recordar que la marcha la encabeza su madre Jaquelin Quevedo, quien reclama que se haga justicia al entender que su hija Luz no recibió la atención médica necesaria en el Hospital de Niños Eva Perón -allí fue llevada a las 8:30 del sábado 12 de noviembre por su madre luego de que una hora antes la niña, quien había salido de la casa de su abuelo en horas de la siesta del dia anterior, llegara con sintomas de haber sido empastillada y con "chupones" en el cuello señas por la que la madre pidió el protocolo de abuso sexual, pero la madre debia hacer la denuncia, pero se desconoce porque no la hizo sino hasta varias horas después de que encontrara a su hija ahorcada- y también porque personal de la Unidad Judicial Seis no quizó tomarle la denuncia por la desaparición de su hija, que según ella dijo había sido vista por su otro hijo junto a otras chicas empastillada y tomando bebida a las 21:00 horas del día sábado 11 de noviembre, a quien ella no encontró cuando fue a buscar.