Fútbol juvenil con apoyo municipal en Fiambalá

En el día de ayer se dio inicio al Campeonato Preparatorio de Fútbol Juvenil Sub 10 y Sub 13, donde participan un total de 10 equipos. Para ello, desde la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Fiambalá a cargo de Rogers Almendra y su equipo de colaboradores, trabajan para mantener activas las distintas disciplinas deportivas y de esa manera contener a niños y jóvenes de todo Fiambalá y su amplio distrito.

Almendra dijo que no sería posible llevar adelante estos tipos de eventos si no existiera el apoyo de la intendente, Dra. Roxana Paulón y otras áreas de la comuna que aportan para concretar este tipo de actividades deportivas tan necesarias para que la juventud se aleje de los peligros y circunstancias actuales.

En la misma oportunidad, Rogers Almendra agradeció a cada uno de los responsables de los distintos equipos; a los padres de los chicos por estar siempre y acompañar a sus hijos y a todo el personal de la Dirección de Deportes