Benjamín Rojas, enamorado y con deseos de tener un hijo

UENOS AIRES.- Benjamín Rojas, se encuentra realizando la temporada de verano en Mar del Plata con “El otro lado de la cama”, obra que arrasó en los Premios Estrella de Mar 2017. Por primera vez en su carrera el actor nominado y ganador de la estatuilla por Actuación Masculina de Reparto.



Feliz con el reconocimiento, Benjamín habló en Agarrate Catalina, por La Once Diez, de la obra, expresó su gratitud y respondió sobre lo complejo que fue volver al teatro tras la muerte de Santiago Vázquez (27), el hermano de Nicolás, colega que comanda el equipo de trabajo.



"No fue fácil. Hicimos lo que hace un grupo de amigos, apoyar, estar cerca y esperar a que él (Nico) tome la decisión. Por supuesto, nosotros íbamos a estar disponibles. Él tuvo un coraje enorme y es un verdadero artista, porque necesitaba del escenario para sanar. Y realmente fue así. Aprendí estando al lado de Nico eso, necesitar el escenario para hacer reír a la gente y olvidarse de los problemas”, sostuvo Rojas.



Sin embargo, el plano laboral no es el único que le sonríe: Benjamín está felizmente de novio con Martina, joven con la que convive en Buenos Aires y con la que proyecta formar una familia.



"Estoy de novio hace seis años. Estoy muy feliz, muy enamorado. Ella me acompaña siempre", dijo el actor. Y la periodista retrucó: "¿Tenés ganas de ser papá?". Y con seguridad respondió: "También, por qué no. A esta edad uno ya empieza a tener ganas. Tengo 31. Igual, hay tiempo", declaró Rojas, con el corazón contento.