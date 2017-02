Sudamericano: Argentina clasificó al Mundial Sub 20

Dos goles del delantero Lautaro Martínez no le alcanzaron al equipo de Claudio Ubeda para garantizar el cupo por mérito propio y ahora dependerá de una combinación de resultados que se den en los encuentros que siguen: Colombia-Brasil y Ecuador-Uruguay.

Los juveniles argentinos salieron convencidos a buscar la victoria desde el inicio del partido, impulsados por la obligación de tener que ganar por cinco goles de diferencia para poder acceder directamente al próximo Mundial en tierra asiática.

A pesar de la presión que genera tener que salir a golear de manera obligada, Argentina se mostró sereno, con criterio para manejar la pelota y se erigió como amplio dominador del encuentro de principio a fin de la primera etapa.

El partido se jugó mayoritariamente en campo venezolano, donde los dirigidos por el técnico Claudio Ubeda fueron los únicos protagonistas debido al trabajo siempre correcto del capitán Santiago Ascacíbar, acompañado eficientemente por Matías Zaracho y Joaquín Pereyra en dicha zona.

Si bien el representativo nacional manejó la pelota a lo largo de la primera etapa, le costó generar situaciones claras de peligro, aunque probó en varias oportunidades con remates de media distancia y centros al área; sin embargo, los venezolanos se hicieron fuertes defensivamente y eso evitó que Argentina llegara al gol.

No obstante, la constante búsqueda y la supremacía mostrada por el seleccionado albiceleste tuvo su recompensa cerca del final de la primera etapa: el delantero de Racing Lautaro Martínez anotó por duplicado a los 42 y 45 minutos, diferencia que hizo que los argentinos se fueran al entretiempo con la esperanza intacta.

En el segundo tiempo, Argentina volvió a cargar su poderío ofensivo sobre Venezuela y en la primera jugada, antes del minuto de juego, el volante Joaquín Pereyra sacó un potente remate que pasó apenas desviado al lado del palo izquierdo del arquero Fariñez.

Venezuela siguió con las dos líneas de mediocampistas y defensores bien marcadas, se paró de contragolpe y así generó su única jugada de peligro en todo el partido a través de un tiro libre de Yeferson Soteldo, la máxima figura de la "vinotinto", que dio en el travesaño.

El equipo de Ubeda siguió con su liderazgo en el campo que se vio fortalecido por los ingresos de Ezequiel Barco y Tomás Conechny, y de esta manera tuvo la posibilidad de ampliar la diferencia debido a dos jugadas que tuvo a su favor el defensor Cristian Romero, pero que el arquero Faríñez se lució para evitar una nueva caída a los once minutos.





A partir de ese momento, el encuentro siguió de la misma manera: con Argentina como único dominador, con la mente puesta en el arco contrario, mientras que Venezuela siguió con su fortaleza defensiva para apelar a un contragolpe de peligro, que nunca llegó.

Síntesis

Argentina: Franco Petroli; Juan Foyth, Cristian Romero y Lisandro Martinez; Santiago Ascacíbar; Lucas Rodríguez, Joaquín Pereyra, Matías Zaracho y Brian Mansilla; Marcelo Torres y Lautaro Martinez. DT: Claudio Ubeda.

Venezuela: Wuilker Aray: Ronald Hernández, Josué Mejías, William Velásquez y José Hernández; Sergio Córdoba, Yangel Herrera, Luis Ruiz y Jeferson Soteldo; Ronaldo Peña y Ronaldo Chacón. DT: Rafael Dudamel.

Goles: en el primer tiempo: 42min. y 47min. Lautaro Martínez (A).

Cambios: en el segundo tiempo: 5min. Tomás Conechny por Mansilla (A), 10min. Ezequiel Barco por Joaquín Pereyra (A), 15min. Daniel Saggiomo por Córdova (V), 31min. Nahuel Ferraresi por Chacón (V), 43min. Milton Valenzuela por Torres (A), 44min. Cristhian Rivas por Ruiz (V).

Amonestados: Velásquez (V), Mansilla (A), Hernández (A).

Árbitro: Mario Díaz De Vivar (Paraguay).

Estadio: ´Olímpico´ (Quito).

Agencia Nacional de Noticias