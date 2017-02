Robledo: "Me hace ruido la despenalización del aborto, vengo de familia católica"

El presidente de la juventud de Pro y subsecretario de Juventud de la Nación, Pedro Robledo, dijo que "le hace ruido" la despenalización del aborto porque viene "de una familia católica". El funcionario además opinó acerca de la baja de edad de imputabilidad y la reforma migratoria.

"Se intenta tener una política migratoria inteligente, en línea con las que tienen los países hermanos. No hay una actitud discriminatoria. Todo lo demás es bla, bla, bla para intentar pegarle al Gobierno", aseguró Robledo en una entrevista con el diario La Nación.

Acerca del aborto, Robledo dijo: "Me hace un poco de ruido, vengo de una familia católica. Pero hay una realidad: si una mujer de recursos quiere practicarse un aborto lo hace en condiciones sanas y las mujeres que no tienen recursos se mueren. Esto no puede seguir ocurriendo".

Robledo sorprendió con una crítica a la postura del gobierno nacional de bajar la edad de imputabilidad: "No estoy de acuerdo, para nada. No me parece que por dos o tres titulares, pensemos que meter a un chico en una cárcel a los 16 años va a mejorar la seguridad. Vamos a tener menos violencia, con pavimento, luz y cloacas".

Eldestape.com