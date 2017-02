Lucas Pratto continuará su carrera en San Pablo

Llegó esta propuesta del San Pablo y el pase está prácticamente concretado. La ida de Pratto es un dolor en el pecho para nosotros, pero la cifra es muy importante, es la segunda mayor venta en la historia del club y no podíamos negarnos, además el mismo jugador nos pidió irse”, señaló el presidente Nepomuceno en una conferencia de prensa, según informó Globo Esporte.

Pratto, quien llegó hace dos años al Mineiro procedente de Vélez, también habló y confirmó su nuevo destino en el fútbol brasileño.

“Le había dicho al presidente que si llegaba una oferta importante la tomaríamos en cuenta. Si bien no proviene de Europa, como esperábamos, se trata del San Pablo, un club muy grande”, indicó el delantero de 28 años, surgido de Boca Juniors.

“Mineiro tiene una buena delantera y no extrañará mi salida. Le pido disculpas a los hinchas por no haber ganado un título importante", añadió Pratto.

Las cifras no se oficializaron pero San Pablo, que cuenta con los argentinos Julio Buffarini (ex San Lorenzo) y Andrés Chávez (ex Boca) pagaría 10 millones de euros, una parte ahora y el resto en cuotas