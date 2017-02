ENRE: aclaran que el recurso interpuesto no altera la tarifa eléctrica vigente

En ese sentido, señaló que “para los bolsillos de la gente se seguirá aplicado la resolución (125/16) que está vigente a partir del 1 de enero. La presentación de los legisladores no interrumpe esta aplicación”.

El funcionario del Ente Regulador, además, indicó que ya se informó a los legisladores del FCyS que “el gasto del combustible, los consumos y todo lo demás se va a tratar en otra audiencia”, la cual podría realizarse entre marzo y abril del año en curso. “Es una audiencia donde se discute los transformadores, el estado de las líneas, los cortes, el gasto de combustible, se discute cuantas grúas y cuántos empleados. Todo eso se va a hacer y se hace cada cinco años, entonces hay una proyección de lo que va a hacer la empresa en los próximos cinco años”, sostuvo.

A su vez, Acuña apuntó que la audiencia pública que se celebró en el mes de diciembre del año pasado, y que dio lugar a los planteos de los legisladores, “se aplica estrictamente a lo que dice el contrato de concesión de la empresa, el cual dice que se actualizará con el índice de variación del dólar, con el índice de variación de los precios mayoristas y con el índice del consumidor, no hubo discusión respecto de quien es el organismo que emite esto, que es el INDEC. Los índices es una aplicación de una ecuación que nos enseñan en matemática en la secundaria y simplemente se cambian los términos de las letras por el índice del INDEC y se saca un resultado, y no tenemos la facultad de modificarlo porque es parte de un convenio entre la empresa y el Estado Provincial. Es decir, el ENRE no tiene facultad de modificar por voluntad de dos o tres personas jurídicas, que se ponen de acuerdo sobre cuál es la forma de actualizar”, dijo.

Por último, Acuña recordó que la responsabilidad del Ente Regulador es defender a los usuarios. “La función del ENRE es defender a los usuarios y que paguen una tarifa justa, ni baja ni alta”, concluyó.