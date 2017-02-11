Suspension de servicio programado para este domingo en Capital

Sábado, 11 Febrero, 2017 - 11:45
AVISO DE SUSPENSIÓN DE SERVICIO ELECTRICO - Corte N° 014/2017
La empresa Energía de Catamarca SAPEM pone en conocimiento de los Señores Usuarios el programa de suspensión de servicio eléctrico a realizarse conforme al siguiente detalle:
FECHA: DOMINGO 12 DE FEBRERO DE 2017.
HORARIO: ENTRE 07:00 Y 12:00 HORAS
SOLICITADO POR: MP & ASOC.
DISTRIBUIDOR/S: LOS EJIDOS 13,2kV
ALIMENTACION: ET CATAMARCA
MOTIVO: TRABAJOS DE IZAJE DE COLUMNA H°A° MT PARA CONSTRUCCIÓN DE SETA EDIFICIO ITALCA SRL. MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA DE LMT 13,2kV.
ZONA EN MT: DESDE SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AV. BELGRANO Y RIVADAVIA LADO OESTE HASTA SECCIONADOR TRIPOLAR UBICADO EN AV. BELGRANO Y AV. VIRGEN DEL VALLE.
USUARIOS SINGULARES:
DESTACAMENTO POLICIAL (AVDA. VIRGEN DEL VALLE Y BELGRANO) - SUPERMERCADO BERACA (AVDA. VIRGEN DEL VALLE Y BELGRANO) - FARMACIA MITRE – CARNICERÍA EL CORDOBÉS (AVDA. BELGRANO) – FARMACIA (SARMIENTO Y BELGRANO), ETC.
USUARIOS RESIDENCIALES:
USUARIOS RESIDENCIALES, LOCALES COMERCIALES, UBICADOS EN AVDA. BELGRANO DESDE VIRGEN DEL VALLE HASTA CALLE RIVADAVIA
EC SAPEM: informa que la presente interrupción del servicio está sujeta a la posible suspensión por condiciones climáticas desfavorables o por razones de fuerza mayor y se reserva el derecho a energizar la línea de MT/BT antes del horario fijado.
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