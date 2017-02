Federal C: “Yo no entiendo la falta de seriedad con que se manejó esto”

En dialogo con La Unión, el presidente de la institución, Antonio Russo, dejó declaraciones calientes, dijo: “El Club estaba en los últimos detalles para llegar y ser locales, esto es jugar con la ilusión nuestra. No entiendo porque el señor Denett volvió atrás cuando el me había confirmado que ya estaba aprobado la habilitación de la cancha”.

Luego fue tajando comentando: “Estoy intimando a Denett que se comunique urgente conmigo, esto es incitar a la violencia. La gente me está pidiendo que de explicaciones y no se que decirles”.

En relación a las obras que faltaban concretarse, declaró: “Me dijeron que solo tenia que sacar unos escombros, lo sacamos en tiempo y forma. Por la lluvia se demoró un poco lamentablemente, el plazo de esta mañana venció por eso. Pero ya trajimos la arena para poder terminar con lo pedido”. “Este señor fue mal informado me parece, si lo fue, que aprenda a delegar, está jugando con la ilusión de muchos hinchas”.

Continuó diciendo: “El anhelo de tantos años, de los hinchas y de toda la gente aledaña al Club de jugar en su cancha, se vea cortado de esta manera. Quiero ponerme en la postura de iluso, esto determina la mediocridad de como se está manejando todo”. Por último dijo: “Espero que los hinchas no cometan ninguna locura, pero estaban muy ilusionados. Ellos trabajaron día y noch para que podamos jugar en nuestra cancha”.