Maxi fue conectado a un "equipo puente" mientras espera que llegue un corazón

Maximiliano Molina Agliozzo, tiene once años y gracias a la campaña que realizó su madre a través de las redes sociales se hizo conocido su caso. El pequeño cordobés necesita un corazón para seguir viviendo y durante la jornada del miércoles fue intervenido.



María Paula Agliozzo, es sanjuanina y en las últimas semanas recibió el apoyo de decenas de periodistas, artistas y personas en general se sumaron a la campaña que denominó "Un corazón para Maxi". "El pequeño hace un año fue atacado por un virus que afectó directamente a su corazón" relató la mujer.



Después de estar doce meses en lista de emergencia nacional, un grupo de profesionales colocó un corazón artificial hasta que llegue el órgano real, detalló María Paula a sanjuan8.com



"Es un equipo puente y no puede vivir con este corazón por siempre por eso apuntamos a la concientización de órganos" dijo María Paula. La mujer agregó que los órganos no se fabrican y la donación surge a través de la solidaridad de una familia que comprende que puede dar vida.



La sanjuanina aprovechó el diálogo con este diario digital y agradeció a toda la provincia que a través de una fotografía se sumó en las redes sociales. La mujer hizo especial hincapié en la artista Claudia Piran por plegarse a su lucha y difundir el caso de Maxi.



María Paula fue clara con el mensaje que quiso dejar y habló sobre la importancia de educar desde jardín hasta la universidad y finalizó la entrevista diciendo: "Es sumamente doloroso y tremendo que los medios le dan prioridad a los tetazos y no a este tipo de noticias".



Fuente: Sanjuan8.com