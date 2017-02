El dólar cae 11 centavos y se ubica en su menor valor en el año:$ 15,81

El dólar cayó 11 centavos, a $ 15,81, y tocó su menor valor en lo que va del año. La oferta de divisas sigue superando a la demanda, que ayer se resintió por las medidas de fuerza que adoptó La Bancaria que afectó la habitual operatoria en las entidades financieras. La divisa se mantiene en baja tras amagar con una suba hacia el arranque del mes, cuando volvió a cotizar por encima de los $ 16.



El dólar mayorista también exhibió una baja de diez centavos, y cerró a $ 15,51. El mercado mayorista esta semana volvió a experimentar la entrada de divisas provenientes de la colocación de deuda de empresas y provincias. Esta semana hubo una emisión grande, la de Buenos Aires, que colocó dos bonos por US$ 1.500 millones. Esos billetes se ofrecen mediante los bancos -especialmente los públicos- que tuvieron una participación activa ofreciendo dólares. El volumen total operado fue de US$ 437 millones.



La demanda en cambio se mantiene estable y no alcanza para evitar que el billete acentúe su baja. Más, sabiendo que lo más probable es que el billete siga en estos valores. En el Banco Central, no obstante, creen que las caídas constantes del dólar están lejos de representar un atraso cambiario. Afirman que los ahorristas hoy optan por las tasas de interés en pesos, pese a que actualmente la tasa de referencia está por debajo de las proyecciones de inflación de las consultoras privadas: permanece en 24,75% y los ahorristas reciben hoy el 18% por un plazo fijo a 30 días.



En lo que va del año, el dólar cayó el 2%. En las mesas de dinero coinciden en que la tendencia se mantendrá en las próximas semanas. Es que a la entrada de dólares por las emisiones de deuda se suman los del blanqueo, que culmina el 31 de marzo. Y el mes que viene comienza la temporada de liquidación de las cerealeras.



En el mercado paralelo el dólar tampoco está demandado. El blue cedió dos centavos, a $ 16,41, en las cuevas del microcntro porteño.



En el mercado de futuros del ROFEX, se operaron US$ 320 millones. El 50% del total de los fondos que movió esta plaza se operaron para febrero (cuyos contratos se pactaron a$ 15,65) y marzo ($ 15,954). Ambos plazos registraron una baja de 8 centavos. En tanto, el plazo más largo operado fue el de diciembre, que cedió también cinco centavos, a $ 18,26.



En tanto en la Bolsa porteña, el índice Merval avanzó un 1,6% en la semana, tras trepar un 1%. La Bolsa gana en el mes un 1,3%, mientras que en un año acumula un ascenso del 14,1%.



