Federal C: Escándalo: Villa Cubas no jugará en su cancha

El pueblo villacubano no podrá ver a su equipo en su propia casa, por lo menos hasta el momento. Esto se debe a que el Comprosede no habilitó la cancha, a pesar de si tener la habilitación por parte de la Municipalidad y de AFA.

Todo era incertidumbre y versiones a horas de la tarde, hasta que en un momento llegó la Policía al Club. Los mismos le notificaron al presidente, Antonio Russo, que no se cumplió con los requisitos pedidos y por ende no se habilitó para jugar. A su vez se notificó que la cancha disponible para jugar e la Liga catamarqueña de fútbol.

La resolución N° 01/17 contó de cinco ítems, en el que lo más importante dataron: “Exhortar a las autoridades del Club Sportivo Villa Cubas a dar cumplimiento de las recomendaciones de la división de espectáculos deportivos”. La misma no fue recibida por el presidente, quién aludió que ya estaba la habilitación de su cancha.

Como si esto fuera poco, luego se presentaron empleados de la Municipalidad de la Capital, notificando la baja de la habilitación, por la no confirmación de la Comprosede.

El presidente Russo sostuvo en todo momento, que había un acuerdo de palabra con el secretario de seguridad, Marcos Denett. Entre otras cosas dijo eufórico: “Están jugando con la ilusión de los hinchas, tengo la palabra del señor Denett, que nos afirmó la habilitación”. “Hicimos todo lo que nos pidieron, no entiendo porque ponen tantas trabas.

Por último sobre posibles manifestaciones de los hinchas, el presidente dijo: “Escapa de mi eso, espero que no, pero los hinchas están defraudados. Ellos se pasaron día y noche trabajando en el Club, jugaron con la ilusión de ellos”.