La madrina de Wanda desnudó el drama de la familia Nara: adicción al juego y peleas por el dinero

Doña Rosa Colosimo, la abuela materna de Wanda y Zaira Nara, murió a los 87 años, tras luchar contra una dura enfermedad, el Alzheimer. Su fallecimiento destapó una feroz interna que se vive en la familia. Cari Nara fue la primera en denunciar que las hermanas habían abandonado a su abuela. Ahora, Viviana Colosimo, hija de Rosa y tía de las mediáticas, realizó fuertes declaraciones sobre las peleas familiares.



Todo comenzó cuando la esposa de Mauro Icardi publicó en Instragram mensajes e imágenes recordando a su abuela. Un poco indignada, su tía le dejó un comentario en la red social que luego Wanda borró. "Mañana voy yo sola a despedir a mi madre, como mi propia familia, menos post y más amor. Un consejo con todo respeto: querete y amate Wanda, no estés pendiente de la aprobación de los demás, te lo aconseja tu madrina, que aún así y todo como está la situación familiar, te ama", escribió Viviana.



Luego, en el programa Los ángeles de la mañana pasaron unos audios en los que ella reveló más detalles de la vida íntima de Wanda y Zaira, como los problemas económicos que padecieron en su infancia: "El padre [Andrés Nara] es jugador compulsivo, dice que ella [Nora Colosimo] no, vamos a creerle. Les hizo pasar las necesidades básicas y siempre estuvimos atrás. Mis padres fueron excelentes abuelos (…). Andrés no le dejaba plata a Nora porque se jugaba todo. Cuarenta autos se jugó en una agencia de autos".



Asimismo, relató una triste anécdota que vivieron las hermanas Nara cuando eran muy chiquitas debido a la supuesta adicción que sufría su padre: "Ellos han tenido allanamientos. Mi mamá saltó un tapial con las nenas a upa para que no se asusten porque entraban los policías. Zaira tenía cuatro meses y Wanda dos años".



Más tarde, Viviana agregó: "La pasaron muy mal con ese padre de mierda que tienen. Deben tener persecuta de que les pidamos plata (…). Ellos siempre usaron a la gente, Nora y Andrés. Entonces, se abrieron de todos los que eran buenos con ellas. Se metieron con gente nueva que no conoce sus orígenes". También se mostró enojada por el alejamiento de sus sobrinas: "Jamás Wanda y Zaira se disculparon o se sentaron a hablar".



Tras criticar con dureza a Andrés Nara, la tía de las mediáticas disparó contra su hermana Nora Colosimo: "A mí esta piba no me a enfermar con mentiras. Esta piba es mi hermana, que la amo profundamente, pero está muy enferma por la plata. No sé qué le pasa (…). Mi hermana es muy manipuladora y me ensucia".



Otro escándalo que generó mucho revuelo en la familia fue la detención de Carlos Colosimo, otro tío de Wanda y Zaira. El fisicoculturista fue acusado de abusar sexualmente de tres menores de edad que eran amigas de su hija. "Toda madre va a ver a su hijo preso sea por la causa que sea. Mi mamá no lo justificaba simplemente lo quería ir a ver. Se hablan muchas pelotudeces", explicó al respecto. "Mi hermano, siendo enfermo, porque si hizo una cosa así es un enfermo. Si llegara a ser cierto, si en el juicio lo declaran culpable, quiere decir que está enfermo de la cabeza. Mi hermano me pidió disculpas y me dijo que todas las maldades que me hizo fue porque lo mandó Nora", finalizó Viviana.



Fuente: Infobae | Teleshow