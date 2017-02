Escándalo por millonario contrato entre el PAMI y Boca Juniors

La corrupción y el accionar irregular vuelven a tocar la puerta del PAMI. Esta vez se da por el turbio manejo de los fondos públicos que, tal como viene sucediendo desde hace décadas, son utilizados como caja negra para financiar la política, en vez de usarse para solucionar la mala atención que se le brinda a más de seis millones de jubilados que dependen de su cuidado.



En medio de una dura crisis por la falta de prestaciones del Instituto, que ha llevado a que falten remedios oncológicos, prótesis y anteojos para sus afiliados, el organismo que conduce Carlos Regazzoni firmó el 29 de septiembre del año pasado el convenio 1.809, por el cual se le brinda al Club Atlético Boca Juniors, conducido por el macrista Daniel Angelici, sindicado por muchos como el supuesto operador político del oficialismo en la Justicia, la nada despreciable suma de $37.825.360,75.



Dentro del contrato, se especifica solamente que el mismo se hace para “formalizar acciones de cooperación y asistencia institucional, en el marco de las misiones y funciones que les son propias”, aunque en ningún momento se dice cuáles son las actividades que se deberían hacer desde la entidad civil sin fines de lucro y cuáles son los proyectos que se incluyen en el acuerdo.



Habiendo pasado casi cinco meses de la rúbrica del convenio, todavía se desconocen cuáles fueron las acciones ejecutadas entre el organismo y Boca. A su vez, crecen las críticas de diversos sectores por entenderse que el mismo se debe a favores políticos que se pagan desde el Ejecutivo para con su socio político.



Reproches varios

El abandono y la falta de controles que sufre el instituto son tan grandes que llevan a que esta clase de acuerdos se firmen en forma cotidiana, dejando en una fuerte desprotección a los adultos mayores. “El contrato entre Boca y el PAMI es una vergüenza más dentro de las tantas que se vienen dando en el organismo en los últimos años”, le dijo a diario Hoy el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino.

Para el funcionario público, “estamos por hacer una denuncia penal por este caso, porque nos parece inconcebible que se haya firmado un contrato de estas características sin especificar qué acciones se hacen por el mismo. Queremos que se acabe toda esta clase de convenios espurios y a espaldas de los reales beneficiarios del PAMI, que son los jubilados”.



El contrato entre Boca y el instituto que debería defender los intereses de los más adultos tiene una duración de dos años desde el momento de su firma y posee como fin “impulsar actividades afines tendientes a profundizar la articulación de ambas instituciones”, con énfasis en la implementación conjunta de “políticas públicas como acción transformadora del Estado”, algo que por el momento brilla por su ausencia.



“Este acuerdo entre Boca y el PAMI, para hacer algunos planes como, por ejemplo, de vida saludable, solo dejan cosas para los amigos del Gobierno. Ya que el socio de Macri es Angelici, que el PAMI le esté dando un convenio a una entidad que conduce este es cuanto menos dudoso”, le dijo a nuestro medio Christian D’Alessandro, abogado especialista en derecho previsional”.



Según el Director del Instituto de Derecho de las Personas Mayores y Políticas Gerontológicas, “lamentablemente en el PAMI no solo se dio este contrato con Boca, sino que hay muchos otros acuerdos por 113 o 115 millones que son igualmente dudosos. Se hacen grandes negocios a costa de la vida y la muerte de los jubilados”.



Puntos clave del acuerdo

- El convenio fue firmado el 29 de septiembre de 2016.

- 37 millones de pesos pasaron del PAMI a Boca Juniors.

- 6 millones de jubilados se encuentran desamparados.

- Entre sus tareas está realizar acciones que tiendan a una “vida saludable”.

- El objetivo es hacer políticas públicas como acción transformadora del Estado.



“Se desvían fondos hacia el club”

La controversia generada por el convenio firmado entre el club Boca Juniors y el PAMI llega a todos los sectores del instituto. Patricio Becherini, delegado gremial del organismo, le afirmó a este diario que “es insólito que en medio de la crisis de medicamentos que vive el PAMI se haga esta clase de acuerdos, con los que se desvían fondos hacia el club que preside un amigo del poder”.



Según afirmó el dirigente, “no sabemos en concepto de qué se ha firmado este convenio entre el club Xeneize y el instituto. No nos parece para nada razonable sacar plata del PAMI en un momento de crisis como el que vivimos para dársela a un club que todavía no tenemos claro para qué la va a destinar”.



Becherini resaltó que, “mientras se realizan estos acuerdos, vemos que los jubilados se siguen muriendo en las salas de los hospitales por falta de atención y por no tener sus medicamentos y atención aseguradas”. Además, afirmó que, de este modo, “se beneficia a los amigos del poder en detrimento de los ciudadanos ”.



Fuente: Diario Hoy