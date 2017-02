Vecinas que denuncian a depravado en zona norte se encuentran en fiscalía

Una de las madres de nombre María, exclamó que van a insistir con las denuncias porque el Juez Morabito de las cuarenta realizadas solo considera tres de ellas y estiman que no se lo puede penalizar porque es menor de edad sin embargo explican que en dos meses cumpliría sus 18 años de edad y se encaminarían los cargos para el exhibicionista. Mientras tanto aseguran que el Juez de Menores de la Provincia, Rodrigo Morabito, se comprometió a brindarles seguridad en todo el sector, con la presencia de efectivos de la policía, ya que las denunciantes declararon que familiares del joven en cuestión amenazaron a las mujeres en caso que sigan pidiendo la detención del menor apodado “el mono”.

Dos de las mujeres ingresaron a dialogar con el fiscal Herrera y esperan llegar a una consideración que las contenga.

En caso de no contar con medidas de seguridad y que el joven continúe con sus exposiciones, los vecinos todos se convocarán y “nos vamos a dirigirnos a su casa para lincharlo y tomar medidas por nuestras propias manos, los vamos a sacar del barrio. Estamos con miedo y no vamos a esperar a que nos viole a alguno de nuestros hijos hasta que decidan a hacer algo”, manifestaron.