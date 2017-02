Grandes expectativas para el Rally Bike "Verano en La Puerta"

La edición 11° del Rally Bike "Verano de La Puerta”, que se desarrollará uniendo ambas bandas de la localidad de La Puerta, en el departamento Ambato. Este importante evento será organizado por el Team Lour Max y se pondrá en marcha desde las 15.00.

Se espera una gran presencia de bikers que buscarán destacarse en el circuito de La Troya de 12.000 metros, con un superprime y epicentro en el Club Unión de la Banda Sur.

La premiación en efectivo comprenderá del 1º al 5º en las categorías competitivas: Damas Máster y Elite, Varones Máster D, C, B y A. Juveniles y Varones Elite. Mientras que se otorgarán trofeos del 1º al 5º en categorías no competitivas, Damas Debutantes y Promocionales, Varones Debutantes A y B, Menores y Cadetes.

Vale mencionar que las categorías Damas Debutantes (1 vuelta) y Damas Promocionales (2 vueltas) NO suben al Vía Crucis. La Categoría Damas Máster creada en la edición 2016, la integran competidoras de 40 años de edad en adelante.



Inscripciones

La inscripción para categorías no competitivas cuesta $ 300 y para las competitivas serán de $ 400. Y se reciben en el Estadio Bicentenario hoy desde las 10.00. Mientras que a la tarde será de 18.00 a 21.00. En La Puerta el sábado desde las 13.00 será los bikers foráneos.



Cronograma

Sábado 11 febrero

Club Unión Unión – Banda Sur – La Puerta – Ambato

13.00 Inscripciones para biker foráneos.

15.00 Largada de categorías no competitivas.

17.00 Largada de categorías competitivas.

19.00 Premiación.