Mojarras con la mente en el debut del Federal C

Este domingo 12, a las 17.00 recibirá en las instalaciones de Calchaquí a San Isidro de Cafayate quien llega de una derroto por la primera fecha.

“Todavía estamos probando con los chicos. Hay algunos que no pueden venir todos los días a los entrenamientos por razones de trabajo, aunque ya estamos casi con el equipo completo. Cuesta definir los 11 porque son más de 20 y todos quieren estar dentro de la cancha” manifestó Héctor Martínez, uno de los que están al frente del plantel.

Asimismo remarcó que, como local, se van a hacer fuertes para que queden los 3 puntos. “Tenemos que ganar de local, hacernos valer, para que cuando salgamos vayamos tranquilos” agregó.

Por su parte Jonathan Álvero, otro de los referentes del grupo, comentó que lo importante es que el grupo esté bien, tranquilos. “El domingo fuimos a ver jugar al rival y no hay nada que temer porque desde lo futbolístico estamos iguales teniendo en cuenta que somos 11 contra 11” dijo.

A pesar de venir trabajando varias semanas con las incorporaciones, Álvero se lamentó no haber podido trabajar más tiempo con el grupo en general. Esto se debe a que los refuerzos tardaron mucho en arribar al club, acortando plazos de entrenos para afianzar el plantel. “Para mí fue poco tiempo, pero se da el mayor de los esfuerzos. Los que ya estaban en grupo ya sabían que teníamos que traer refuerzos. Esto no es sólo Las Mojarras sino Santa María y eso lo tienen claro los muchachos” concluyó.