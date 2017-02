D'Agostini se prepara para el Rally Argentino 2017

En Almafuerte, Provincia de Córdoba, y con la presencia del Equipo Baratec se probó la nueva unidad que utilizara Augusto esta temporada.

“el auto va muy bien, el trabajo que hizo el equipo es impecable, me sentí mucho más cómodo con toda esa potencia a disposición, es como aprender a manejar de nuevo, el auto es muy confiable y acelerara todo lo que le pedís, el torque que tiene te permite salir mejor armado después de una curva”, arrancó diciendo.

Luego agregó “es la primera vez que subo a un Maxi Turbo y la verdad que me sorprendió para bien, ahora habrá que hacer más horas con el auto y esperar el principio de la temporada".



Arranca en Tafí del Valle

De esta manera el piloto catamarqueño se prepara para lo que será el inicio de la temporada el próximo 17, 18 y 19 de marzo en Tafí del Valle, Tucumán.



Especificaciones Técnicas

Motor 1.6 Litros Turbo.

Suspensión de largo recorrido tipo MacPherson.

Sub chasis, parrillas y tensores fabricados en acero al cromo molibdeno.

Portamasas mecanizados en Al 7075.

Caja secuencial de 6 velocidades.

Diferencial central con desbloqueo electrónico para el uso de freno de mano.

Tracción permanente en las 4 ruedas.

Semiejes intercambiables en las 4 ruedas.

Diferencial delantero y trasero multidisco.

Estructura de seguridad diseñada y construida bajo regulaciones FIA.

Depósito de combustible homologación FT3 de 65 litros.

Caliper delantero de 6 pistones.

Caliper trasero de 4 pistones.