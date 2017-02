Denuncian que EC SAPEM facturará $42.000.000 de forma indebida

En conferencia de prensa, diputados del bloque del FCyS-Cambiemos explicaron los motivos por los cuales presentaron ante el Enre un pedido de reconsideración para que se revea el aumento en la tarifa de energía eléctrica que rige desde el primero de enero de este año. Consideran que EC SAPEM podría facturar $42.000.000 injustificadamente si continúa vigente la resolución que aprobó el ajuste en la tarifa.

Cabe recordar que el ente regulador, tras la audiencia pública celebrada en diciembre, aprobó un incremento tarifario por parte de EC SAPEM de un 40% sobre el Valor de Distribución (VAD).

La presidenta del bloque opositor en la cámara baja, Marita Colombo, aclaró “Nosotros creemos que la empresa distribuidora de nuestra provincia está en su derecho de incrementar la tarifa, de ajustarla, pero queremos que ese ajuste se realice en el marco del respeto a la legislación que regula este procedimiento”. Respecto de cuál es la pretensión de los legisladores al presentar este recurso administrativo ante el ENRE, Colombo explicó “lo que pretendemos es que el órgano de control, que es el ENRE, cumpla con su rol de defensa de los usuarios y también, humildemente, como usuarios pero también como legisladores pretendemos representar lo que el usuario pide que se respete en materia de acceder al servicio de energía a cambio del pago de una tarifa que sea razonable, que sea justa y que sea eficiente”.

Respecto de los fundamentos sobre los que se sustenta la petición el diputado Luis Lobo Vergara explicó que hay tres aspectos sobre los que recae el reclamo.

En primer lugar sostuvo que la fórmula polinómica utilizada para realizar el ajuste tiene un error y por dicha razón no corresponde su aplicación. Añadió que esto fue planteado durante la audiencia pública y tuvo el visto bueno del ENRE, que informó que notificaría esto al Ministerio de Servicios Públicos, pero sin embargo la formula se aplicó de igual manera. “Los 140.000 usuarios del servicio eléctrico de la provincia de Catamarca van a tener que abonar la suma de aproximadamente $20.000.000, de acuerdo a la poca información que hay en el expediente” aseguró Lobo Vergara.

En el segundo punto que se cuestiona la oposiciónsostiene que hay ajustes en el VAD que ya se realizaron en los años 2012-2013 y que volvieron a incluirse en esta oportunidad. A su vez explicaron que en el incremento aprobado en diciembre pasado también se tuvo en cuenta el período 2014-2015, cuando regía la convergencia tarifaria por parte del gobierno nacional,y en donde, como contrapartida al aporte de Nación para inversión de infraestructura energética, las distribuidoras provinciales se comprometían a no aumentar las tarifas. Por esta razón el incremento no se justificaría según el recurso planteado ante el órgano de control. “Esto si nosotros lo traducimos en plata estaríamos hablando, además de los casi $20.000.000 de pesos que se le saca por el error en la fórmula polinómica, de cerca de $19.000.000 que la empresa se estaría apropiando de los recursos de los usuarios por hacer una actualización sobre períodos que ya han sido actualizados” acusó Lobo Vergara.

El último punto cuestionado tiene que ver con la incorporación dentro de la actualización del VAD de los costos del combustible y el alquiler de los equipos de generación aislada. Sobre este inciso el diputado sostuvo que dentro de la fórmula polinómica, sobre la cual la empresa explicó que se regía el incremento, no están contemplados los incrementos de combustible y, sin embargo, fueron incluidos $16.500.000 por trimestre por este concepto.

Por último Lobo Vergara sostuvo que si bien el número podría ser corregido, ya que no cuentan con toda la información que desearían, EC SAPEM estaría facturando $42.000.000 de más en el caso de que la resolución del ENRE siga teniendo vigencia.