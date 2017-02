Vecinos atormentados por la presencia de un pedófilo en barrios de zona norte

De acuerdo con lo indicado por las mismas madres del sector a La Unión, conviven en cada día con miedo ante la presencia del joven que merodea las calles buscando acosar a los más chicos.

“Es un adolescente de 17 años, que manosea nenas, todos los días, muestra su cuerpo, sobretodo sus partes íntimas frente a mujeres nenas y nenes. Ya obligó a varias criaturas que lo toquen, también espía por el ventiluz de los baños, golpea los pequeños y dice palabras irreproducibles en violencia y acoso”, expresó Noelia, una de las madres con mucha preocupación y quien además señaló que entre los vecinos se reunieron para tomar medidas por manos propias ya que se realizaron más de dieciocho denuncias policiales en la unidad judicial octava. En este sentido aseguran que estuvo demorado muchas veces, internado en el centro de rehabilitación “Humaraya” por desintoxicación y por cortos plazos, por lo que deambula permanentemente en las calles del barrio y la preocupación y alerta vecinal se mantiene latente y con el riesgo de tomar medidas por cuentas propias.

Sobre su presunta adicción los vecinos indignados y buscando por todos los medios ayuda, dialogaron con el director del ex Humaraya, para que el mismo interceda por las familias preocupadas, hasta llegaron a contactar funcionarios del gobierno a los fines de tomar medidas en el asunto y solo recibieron respuestas tales como que no son ellos responsables de los hechos reclamados sino de la justicia, por lo que seguidamente mencionaron al fiscal de apellido Navarro y Herrera que recibieron notificaciones de algunos episodios pero al parecer no se tomaron medidas algunas ya que “el individuo merodea tranquilo

“No se nota actuación favorable de ningún tipo ni de ninguna área de la justicia ya que ese individuo sigue tranquilo hasta con intentos de violación, pese a las denuncia no realizo ni demora del pedófilo.



Llantos, temor y dolor

Al preguntarles el estado de los niños ante esta presencia impune los padres expresaron que existe hoy en día “llantos, rogando auxilio, temor, dolor por que ni los animales se salvaron, también a ultrajado a los perros más pequeños. Hasta dónde esperan que esto llegué? no comprendemos que debe pasar para que las autoridades competentes reaccionen y actúen…que sentirían si fuesen sus hijos, niñas? Lo único que nos respondieron siempre es que esa persona es menor, no se lo encontró in fraganti, pero nosotros lo vemos. Tiene patología psiquiátrica y retardo madurativo y al parecer no se lo puede imputar. Estamos asustados por nuestros hijos porque las criaturas del barrio no pueden salir, ni jugar, sienten miedo, pánico al verlo, lloran, es un calvario como sufren.... y ellos? sus derechos? todos los que ya fueron dañados físicamente, verbal y psicológicamente y hasta el día de hoy, jueces de menores, Acción social no hizo nada de nada o lo que llegasen a hacer tiene una fecha desconocida y minuto a minuto cada niño corre riesgo.

No sabemos que hacer porque al parecer ni su familia puede velar por él. Su padre biológico murió, su madre carece de alfabetización y de facultades mentales. En las denuncias realizadas se nos explicó mediante un profesional médico que tiene problemas mentales. Solo pedimos la intervención de las autoridades competentes para la salud mental del perverso ya que no podemos seguir así”, finalizó el pedio desesperado de los progenitores y vecinos del barrio en mención.