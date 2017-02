Un mensaje en Facebook habría enfurecido al asesino de Hurlingham

os investigadores de la masacre de Hurlingham creen que un mensaje que Romina Maguna, la mujer del único detenido, publicó en Facebook y en el que recordaba el amor que sentía por el padre de sus dos hijos, asesinado hace diez años, pudo haber sido el disparador del homicidio múltiple, informaron fuentes policiales.

Por su parte, el imputado Diego Alberto Loscalzo (35), alias “El Chino”, se negó a declarar al ser indagado por la fiscal de la causa, Paula Hondeville, aunque en la entrevista previa con un médico legista dijo que no recordaba el hecho y refirió que fue abusado sexualmente cuando tenía 12 años y que es portador de VIH.

Hondeville, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género del Departamento Judicial Morón, informó a Télam que el acusado estuvo asistido por el defensor oficial Fernando Rivero y que seguirá preso mientras se resuelve su situación procesal.

“Se le hicieron saber cuáles son los hechos que se le imputan y las pruebas que hay en su contra”, dijo Hondeville y agregó que lo acusó por el “homicidio agravado” por la relación de pareja previa con Romina, los homicidios agravados “por el uso de arma” de Vanesa Gisella Maguna (38), Juana Paiva (55), José Eduardo Maguna (34) y Darío Daniel Díaz (33); y las tentativas de homicidios agravados “por el uso de arma” de Mónica Beatriz Lloret (36), su hija y Cinthia López Gotta.

Y aclaró que hasta anoche no había resuelto la situación respecto de Mateo, el bebé de nueve meses de gestación de Lloret, quien recibió un balazo en el abdomen que impactó en el bebé, en fecha para nacer, y le provocó la muerte.

En tanto, los investigadores se entrevistaron en las últimas horas con nuevos testigos que se refirieron al posible móvil de la masacre.

“En la causa ya hay algunos testimonios de algunos tíos del nene de once años que salvó su vida porque le rogó al asesino, que declararon que el chico contó que Loscalzo comenzó a increpar a su mujer por ese mensaje de Facebook en el que recordaba a su padre”, dijo a Télam un jefe policial.

“Cuántas sensaciones encontradas en ese momento. Sentí que se paraba el tiempo, que me faltaba el aire. Sólo cerré mis ojos y soñé por un momento que todo era mentira, que nada era verdad. Por un segundo, sentí estar en tus brazos, escuché decirte ‘Lechona, todo va estar bien’”, dice el mensaje publicado a las 18.46 del domingo pasado, horas antes de la masacre, en el muro de la víctima que en Facebook figuraba como “Pitu Maguna”.