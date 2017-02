Federal C: Todo listo para la segunda fecha del torneo

En primer lugar con respecta a los equipos del valles central los partidos se darán este sábado y domingo, teniendo a Villa Cubas recibiendo a Tiro de Andalgalá. Además Villa Dolores recibe a Tesorieri.

En tanto que los equipos del interior también ya están programados y esperan a que empiece a rodar la elota



Mira la programación completa acá:



ZONA 3

Domingo 12

(C) COINOR FRIAS FRÍAS vs. (C) SAN MARTIN RECREO RECREO 12/02/2017 17:00 Árbitro: CACERES NESTOR FABIAN SANTIAGO DEL ESTERO Asistente 1: JUAREZ ROBERTO RAFAEL SANTIAGO DEL ESTERO Asistente 2: GOMEZ EDGARDO HUMBERTO SANTIAGO DEL ESTERO

(C) OBRERO RECREO RECREO vs. (C) INSTITUTO TRAFICO F FRÍAS 12/02/2017 18:00 Árbitro: RIVERO JUAN ALEJANDRO CATAMARCA Asistente 1: VAQUEL OMAR ALBERTO CATAMARCA Asistente 2: MAZA LEONARDO SEBASTIAN CATAMARCA



ZONA 4

Sábado 11

(C) LA COSTANERA TERMAS DE RÍO HONDO vs. (C) LAVALLE ALIJILAN ALIJILAN 11/02/2017 18:00 Árbitro: ABDALA WILLIAMS RICARDO SANTIAGO DEL ESTERO Asistente 1: ACOSTA DOMINGO RAFAEL SANTIAGO DEL ESTERO Asistente 2: ALMAZAN DANIEL ALBERTO SANTIAGO DEL ESTERO

Domingo 12

(C) ARGENTINO TRH TERMAS DE RÍO HONDO vs. (C) EL ALTO TRH TERMAS DE RÍO HONDO 12/02/2017 17:30 Árbitro: RIVERO MARIANO OSCAR TERMAS DE RÍO HONDO Asistente 1: ZERDA DIEGO EDGARDO TERMAS DE RÍO HONDO Asistente 2: ORDOÑEZ GABRIEL TERMAS DE RÍO HONDO



ZONA 5

Domingo 12

(C) RACING BELEN BELÉN vs. (C) PROGRESO T TINOGASTA 12/02/2017 17:30 Árbitro: ALANIS JORGE ALEJANDRO ANDALGALÁ Asistente 1: MARCIAL VICTOR ESTEBAN ANDALGALÁ Asistente 2: SOLOHAGA LEONARDO MIGUEL ANDALGALÁ

LIBRE: Deportivo La Paz (Tinogasta).



ZONA 6

Sábado 11

(C) SP VILLA DOLORES V.V VALLE VIEJO vs. (C) AMERICO TESORIERI CAT CATAMARCA 11/02/2017 17:45 Árbitro: AVELLANEDA SAULO TUCUMÁN Asistente 1: PONCE JOSÉ TUCUMÁN Asistente 2: LEAL MAXIMILIANO TUCUMÁN

Domingo 12

(C) INDEPENDIENTE CAT CATAMARCA vs. (C) INDEPENDIENTE V.V. VALLE VIEJO 12/02/2017 17:00 Árbitro: DE LA ROSA SANTIAGO TUCUMÁN Asistente 1: MANSILLA DANIEL TUCUMÁN Asistente 2: SOTELO JUAN TUCUMÁN



ZONA 7

Sábado 11

(C) VILLA CUBAS CATAMARCA vs. (C) TIRO FED Y GIM ANDALGALÁ 11/02/2017 17:00 Árbitro: BORDON HÉCTOR JAVIER BELÉN Asistente 1: GUTIERREZ JUAN CARLOS BELÉN Asistente 2: CHAILE DOMINGO CRISTOBAL BELÉN

LIBRE: Sportivo Aconquija (Chaquiago).