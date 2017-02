Federal C: Tesorieri con algunas bajas espera el partido ante Villa Dolores

La segunda fecha ya les pisa los talones a los equipos catamarqueños del Federal C y Tesorieri no descansa e irá en busca de una victoria en las chacras. En el partido pasado se notaron varios puntos bajos en el equipo. Tan así que el entrenador Cristian Gonzales pondría cambias con respecto al equipo que jugó ante Independiente.

Una de las posibles bajas es la de Iván Carrizo, quién salió lesionado en e debut y deberá hacerse estudios para confirmar la gravedad de la lesión. En tanto que el técnico esperará hasta último momento a Martín Agüero, quién sufre un dolor en el talón. Además el otro que está con vendas es David Figueroa, quién no llegaría al partido del sábado. Por otro lado falta la confirmación del préstamo del delantero Matías Solohaga, que pertenece a la Liga riojana.

Así “El Alemán” ultima detalles preparando un duelo que será trascendental para las aspiraciones del equipo.