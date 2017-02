Beneficios para el pago de contribución de inmuebles y cementerio 2017 en SFVC

Por pagar en término todas las cuotas del año, y siempre que no tuvieran deudas anteriores, los vecinos podrán acceder a un beneficio del 20% de descuento. El pago de cementerios tendrá la misma rebaja si se paga hasta el 10 de Marzo como fecha límite para todas las zonas de la Capital.

Además habrá un descuento del 10% sobre el valor de cada cuota para aquel contribuyente que autorice, antes del vencimiento de la primera de ellas, el pago de las cuotas a vencer en 2017 a través de descuento por planillas o débito en cuenta y no presente deuda por ejercicios fiscales anteriores.

“Invitamos a los vecinos a que paguen el cedulón anual y que puedan acceder al beneficio del descuento. Como todos los años la comuna busca brindar posibilidades de pago y descuento a las personas que pagan en término”, comentó Mariano Toledo, director de Rentas de SFVC.

Desde el área de Hacienda de SFVC informaron que este año no habrá prórroga para el pago de inmuebles y cementerio.

Plan sin intereses

La moratoria para el pago del plan sin intereses, tiene prórroga hasta el 30 de Junio. Los contribuyentes que al 30 de Junio de 2016 estaban al día al margen del 20% de descuento tendrán un beneficio extra de un descuento adicional del 15%.

Lugares y métodos de pago

Los contribuyentes pueden abonar los tributos en la Dirección de Rentas, ubicada en avenida Güemes al 650 de lunes a viernes de 7.15 a 12.30 o de 15.15 a 20.30 horas por la tarde. Otros lugares de pago son Banco Nación, Banco Santiago del Estero, Pago Fácil, Rapi Pago y Sol Pago.

El vecino también puede optar por pagar con tarjetas de crédito como Naranja, Mastercard, Visa.