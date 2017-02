Por el “tetazo” Facebook le cerró la cuenta

Pizarro, conocida militante feminista y actriz que reside en Posadas, se tomó la fotografía a fines de enero, luego de que la Policía bonaerense interviniera en una playa de Necochea para impedir que un grupo de mujeres hiciera topless.

“A los dos minutos de publicar la foto, me dejaron sin mi cuenta”, se quejó la mujer, quien consideró la medida como un claro caso de censura. “Ni siquiera me dieron la opción de retirar la foto, directamente me cerraron la cuenta y me notificaron que para ser reactivada debo enviar una copia de mi DNI”, indicó.

Claman por sus derechos y desconocen sus obligaciones. Poseer una cuenta en la conocida red social implica aceptar las reglas y condiciones contractuales que establece el sitio.

En EE.UU. a diferencia de nuestro país, los contratos se cumplen y la acción de ésta militante feminista infringió la normas con los resultados que están a la vista.

La lección es que la próxima vez buscará otros medios para protestar y se cuidará de cometer el mismo error. Ese es la consecuencia que tiene la aplicación irrestricta de la ley.