El Polaco: "Estoy enamorado de Silvina, llegó en el momento justo"

Un amor de verano que pegó fuerte. Si bien cuando empezaron los rumores sobre el acercamiento entre Silvina Luna y El Polaco ambos se encargaron de desmentirlo, la confirmación no demoró en llegar. Tras blanquear que están juntos, los compañeros de "Abracadabra" viven su amor con mucha plenitud y se muestran felices el uno con el otro.



Tal es el caso del cantante de cumbia, quien en diálogo con "Intrusos" confesó: "Estoy enamorado, hoy me siento bien y pienso que el amor es ser feliz, levantarse feliz. Cuando me separé con Vale, conocí chicas, estaba un día y no la quería ver más, como que no te enganchas. Con Silvina me enganché. Ella llegó en el momento justo, en la hora indicada, estamos bien. Es una persona que podes hablar de cualquier tema, somos del mismo signo, todavía no hubo ni una pelea (risas). Vivo el día a día y me siento muy feliz con mi vida".



Por otro lado,también hubo lugar para responder a las fuertes acusaciones de otro cumbiero. "Con el Dipy siempre tuve la mejor, nunca tuve problemas con él. Habrá sido un mal entendido, jamás le saqué el laburo. No está en mi esencia sacar el laburo a nadie. No tuve nada que ver, de corazón siempre tuve la mejor con él. No hay que hablar de más porque tenemos familia, y las cosas que dijo de más va a tener que hablar con mis abogados", aseguró.



Fuente: DiarioShow