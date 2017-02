Federal C: Finalmente Villa Cubas jugará en su amada "Leonera"

Esta mañana el Club se desayuno con la noticia de la habilitación por parte de la AFA, dando así el primer paso a ese gran sueño. Para eso se tuvieron que hacer varias refacciones dilicias, pero tan solo faltaba la habilitación del cuerpo de Policía de la Provincia. Así o confirmó el dirigente Kuki Carrizo a La Unión, “Ya tenemos la habilitación de AFA, también enviamos la nota a la Policia para que den el ok y pueda jugarse en nuestra cancha solo esperamos eso”.

En horas de la tarde llegó la tan ansiada noticia, que fue el ok del cuerpo policial para que se juegue el encuentro en la cancha del “León”. De esta manera Villa Cubas recibirá a Aconquija de Chaquiago, por la segunda fecha de la zona 7 del torneo Federal C. El encuentro será a partir de las 17. Según adelantó Carrizo, será de ingreso único por la calle Nieva y Castilla. En tanto que el valor de la entrada sería de $60 genral hasta el momento.