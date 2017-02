Decano Ecuatoriano

Después de la odisea vivida, el plantel del "Decano" prepara el regreso a Tucumán, que se concretará mañana.

El triunfo de Atlético Tucumán, que lo convierte en el rival de Junior de Baranquilla en la fase 3 del máximo certamen continental, y cuyo ganador de la serie avanzará a la fase de grupos, tuvo amplia repercusión incluso en medios internacionales que destacaron todos los obstáculos que debió sortear el plantel antes de salir a jugar el encuentro para conseguir una clasificación que es considerada "una hazaña".

La capital tucumana amaneció hoy conmovida por la actuación del equipo que conduce Pablo Lavallén y por el festejo de los hinchas que se quedaron en la provincia -más de mil viajaron a Ecuador para alentar al equipo- celebraron el éxito hasta la madrugada.



Un problema con la documentación del chárter que trasladó a la delegación desde Tucumán hasta Guayaquil, donde permaneció desde el domingo, impidió que el vuelo privado saliera con rumbo a su destino final, Quito, lo que retrasó en casi tres horas el traslado del plantel, que llegó al estadio Atahualpa 45 minutos después del horario previsto para el comienzo del partido.

Por un momento se especuló con la posibilidad de que la Conmebol suspendiera el partido y le otorgara la clasificación al local sin jugar, pero eso finalmente no sucedió y el encuentro arrancó una hora y media después del horario oficial.

Los jugadores y el cuerpo técnico se trasladaron en un vuelo de línea pero no pudieron llevar los elementos de utilería.

Finalmente jugaron con la ropa oficial del seleccionado argentino que fue cedida por el plantel del Seleccionado argentino Sub 20 que se encuentra en Quito jugando el Sudamericano de la categoría.

Además de la camiseta, pantalones y media, los jugadores utilizaron botines prestados, lo que generó inconvenientes y un ejemplo de lo sucedido lo contó Bruno Bianchi, quien hoy afirmó que utilizó calzado de un número menor al suyo y resaltó que "ahora no puedo ni pisar del dolor".

El defensor, una de las figuras del encuentro de anoche, también contó el peligro que afrontó el plantel durante el traslado del aeropuerto de Quito al estadio Atahualpa, ya que "el micro iba a gran velocidad y afortunadamente no sucedió una tragedia".

"Nos pusimos los cinturones y dijimos 'que sea lo que Dios quiera'", recordó Bianchi, quien indicó que "llegamos al estadio con lo justo para disputar el partido, fue una locura lo que hicimos".

Según el reglamento del nuevo formato de las competencias organizadas por la Conmebol, los dos mejores perdedores de la fase 3 (se tendrán en cuenta los puntos obtenidos en ambos partidos y diferencia de gol para definir las posiciones) jugarán a mitad de año la Copa Sudamericana, cuando esa competencia ingrese a las instancias definitorias.