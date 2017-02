El trabajo de los jugadores fue impecable

Pablo Lavallén se mostró muy contento por el pase a la siguiente instancia del torneo continental, donde enfrentará en la serie a Junior de Barranquilla, sin embargo luego de la odisea en la que se vio sumergida el conjunto norteño, en la cual llegó sobre la hora del encuentro y donde jugó con la camiseta del seleccionado juvenil Sub 20, que disputa el Sudamericano en Quito que hoy enfrenta a Brasil, indicó que espera que el equipo dirigido por Claudio Úbeda “se inspiren” en el logro obtenido.

"Algunos jugadores jugaron con botines que le quedaban enorme, y les dije que había que ganar una batalla deportiva", manifestó.



"Quiero resaltar el trabajo de los futbolistas, pudieron abstraerse de la situación e hicieron un gran partido", agregó el ex entrenador de San martín de san Juan quien luego del encuentro frente a los ecuatorianos terminó enojado por el viaje que hizo la delegación tucumano.

El plantel tucumano aterrizó en la capital ecuatoriana a la hora que debía empezar el juego y lo hizo sin su propia utilería, por esa razón lució la indumentaria del seleccionado argentino que disputa el Campeonato Sudamericano Sub 20 en esta ciudad.

El Nacional aceptó jugar la revancha vencido el plazo reglamentario de espera pero lo hizo bajo protesta, por lo que estará en condiciones de reclamar los puntos ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) debido a que el visitante se presentó en la cancha pasados los 45 minutos de tolerancia en relación al horario fijado para el pitazo inicial.

El próximo 16 de febrero, Atlético Tucumán medirá fuerzas con Junior por la tercera fase de la Copa CONMEBOL Libertadores.